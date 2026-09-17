AEMET: Andalucía enfrenta chubascos y descenso de temperaturas con nubes bajas en el Guadalquivir

Un cielo pintado de nubes bajas cubre el valle del Guadalquivir y los litorales, mientras que el resto de Andalucía disfruta de un panorama mayormente despejado. Hoy, 17 de septiembre de 2026, se prevén chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes, especialmente en el extremo oriental durante la primera mitad del día. A medida que avanza la jornada, el ambiente se tornará más fresco con un descenso notable de temperaturas en la vertiente mediterránea y el tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de septiembre

Cielo despejado con leve brisa y algunas nubes en Sevilla

A medida que la jornada avanza en Sevilla, el cielo se presenta mayormente despejado, aunque algunas nubes juguetonas podrían asomarse en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados, creando un ambiente cálido que, con la humedad relativa que puede llegar a ser pesada, invitará a buscar sombras agradables. El viento soplará de forma moderada desde el sur, con ráfagas que rondan los 40 km/h, aportando una frescura al ambiente, especialmente en las horas más cálidas.

Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos es ligera, dejando un margen suficiente para disfrutar del sol que se despide en el horizonte hacia las 20:28. La sensación térmica alcanza su punto máximo en 33 grados, mientras que al caer la noche, las temperaturas descenderán a un acogedor 20 grados, propiciando una velada cálida y placentera. Con un día que promete luz y calidez, Sevilla nos regala una de esas jornadas en las que la primavera muestra su esplendor.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y posibles lluvias

Desde el alba, Córdoba se despierta con un aire inusual, como si el cielo estuviese ocultando secretos bajo una manta de nubosidad. La brisa, algo más intensa de lo habitual, anuncia un día que no seguirá su curso habitual. Las temperaturas se asoman con un frescor matutino de 16°C, pero a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará un máximo de 32°C, mientras los nubarrones amenazan con descargar agua.

La mañana será tranquila, pero la tarde traerá consigo una leve probabilidad de lluvias, con un 20% de chances de que caigan gotas sobre las calles. El viento, soplando a 10 km/h y con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h, aportará una sensación térmica que podría dejar a unos en 31°C. Así que, mejor piensen en llevar paraguas si van a salir, ¡no se dejen sorprender por la lluvia!

En Huelva, cielo con nubes y ambiente agradable

El tiempo se presenta tranquilo a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados. Aunque el cielo mostrará algunas nubes, no hay previsión de lluvia ni viento significativo, lo que favorece un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es una jornada ideal para pasear por la ciudad, aprovechar las actividades al aire libre o simplemente relajarse en alguna terraza. La estabilidad del tiempo permitirá disfrutar sin preocupaciones de un entorno propicio para el descanso y la diversión.

Agradable jornada con viento moderado en CÃ¡diz

Este miércoles en Cádiz amanece con un cielo mayormente despejado y una temperatura que ronda los 22 grados. No se espera lluvia durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, aunque la sensación térmica puede ser superior. Sin embargo, la humedad será notable, con valores que llegarán hasta el 85%, haciendo que el ambiente se sienta un poco pesado.

El viento soplará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. Al caer la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, ofreciendo un espectáculo visual hasta la puesta del sol a las 20:29. Con más de 12 horas de luz, será un día más bien cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielos nublados con riesgo de tormentas

Esta jornada en Jaén se presenta con cielos nublados y una sensación térmica que podría llegar a los 29 grados en su punto máximo. La madrugada comienza suave, con temperaturas en torno a los 19 grados, ideal para iniciar el día. A medida que avanza la mañana, el riesgo de lluvia es bajo, pero se incrementa notablemente hacia la tarde, con probabilidad de tormentas en la noche.

A lo largo del día, el viento suave de dirección norte podría ofrecer algo de alivio, pero es aconsejable llevar un paraguas consigo. La temperatura oscilará entre los 19 y 29 grados, así que optar por ropa ligera y un abrigo para la tarde sería una buena elección.

Cielo cubierto y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas que rondan los 21 grados. A medida que el día avanza, se anticipan chubascos intermitentes a partir de media mañana, lo que podría elevar la sensación térmica a unos 27 grados, mientras el viento soplará moderado desde el este.

A medida que se acerque la tarde, el ambiente se tornará más húmedo, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir. La noche traerá un ligero descenso en las temperaturas, aunque la atmósfera se sentirá más bochornosa debido a la alta humedad.

Granada: ambiente cambiante con posibles lluvias

El tiempo en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. El ambiente será algo tumultuoso, ya que se espera que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente en la tarde-noche.

A medida que avanza la jornada, el cielo se nublará más, dejando caer algunas gotas en la tarde. Es recomendable salir con un paraguas a mano y vestir prendas ligeras, ya que aunque la temperatura máxima alcanzará los 27 grados, la sensación térmica podría ser más alta.

AlmerÃ­a: ambiente fresco y nubes con chubascos

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas alrededor de 21 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más nublado y se esperan chubascos intermitentes desde media mañana que podrían intensificarse hacia la tarde, elevando la temperatura hasta los 29 grados.

Por la tarde, se prevén precipitaciones puntuales que pueden generar cierta incomodidad, así que es recomendable llevar paraguas si planeas salir. La sensación térmica puede alcanzar los 29 grados, mientras que el viento soplará del sur a unos 15 km/h, añadiendo un leve frescor a la atmósfera al caer la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Valle del Guadalquivir de Jaén: Aviso de lluvias de nivel amarillo.

Valle del Guadalquivir de Jaén: Aviso de tormentas de nivel amarillo.

Cuenca del Genil: Aviso de lluvias de nivel amarillo.

Cuenca del Genil: Aviso de tormentas de nivel amarillo.

Poniente y Almería Capital: Aviso de lluvias de nivel amarillo.

Poniente y Almería Capital: Aviso de tormentas de nivel amarillo.