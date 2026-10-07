Casi 10 millones de pensionistas votarán el 29-N cuatro días después de recibir la extra de Navidad: 2.600 € de media

El Gobierno de Pedro Sánchez entregará la paga extraordinaria de Navidad a los 9,5 millones de pensionistas el 25 de noviembre, es decir, cuatro días antes de que depositen su voto en las urnas de las elecciones generales del 29 de noviembre. De media, los pensionistas recibirán 2.600 euros ese día.

La paga extraordinaria de los pensionistas en noviembre, no en diciembre, como ocurre habitualmente con los trabajadores asalariados. Y es que, como explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, «se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre».

El montante medio de las pagas ordinarias hasta 2025 se elevaba hasta los 1.316,7 euros al mes. A esta cifra habría que sumar la paga extraordinaria que, de media, en el ejercicio anterior se situó en 1.288,1 euros. Como aseguran desde la cartera de Saiz, la cuantía de la paga extra suele ser «similar a la mensualidad ordinaria». Sin embargo, las prestaciones que fueron aprobadas en un momento más cercano a la fecha de cobrar esta paga sólo «cobran la parte proporcional que corresponda».

El año pasado, el ministerio emitió un comunicado en el que se vanaglorió del éxito de esta medida y destacó que el Gobierno había movilizado 13.720 millones de euros para cerca de 9,5 millones de pensionistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre después de que decayesen en el Congreso los dos decretos de vivienda. Estas medidas fueron aprobadas por el Ejecutivo al calor de las movilizaciones por la crisis habitacional tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con movilidad reducida desahuciada de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.

Pensiones, el discurso de Sánchez

Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el líder socialista compareció para presentar la nueva aprobación de los decretos de vivienda. Además, aludió a los «problemas que importan a la gente» para hablar de las pensiones.

El jefe del Ejecutivo se situó como adalid de las pensiones y aseguró que la última reforma obtuvo el visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sendos informes de 2025 y 2026: «Dice textualmente que, gracias a las medidas de refuerzo, es un sistema sostenible». «En 2018, la hucha de las pensiones estaba en 5 mil millones de euros y hoy, la hucha de las pensiones está en 20 mil millones de euros», detalló.

También aprovechó para poner en duda el futuro de este sistema si llega un gobierno del PP y Vox. «¿Cuál es el que vendría si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones?», espetó Sánchez.

El dirigente del PSOE quiso expresar su «absoluta tranquilidad» a los españoles en esa rueda de prensa que «el sistema público de pensiones no está en riesgo» y que «goza de una extraordinaria salud». El presidente indicó que él sí que «puede seguir garantizando que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, al coste de la vida y se siga llenando la hucha de las pensiones», en contraposición a Vox y PP.

En su lugar, atribuyó a la oposición un proyecto político que consistía en sembrar «preocupación sobre la viabilidad de un sistema público de pensiones que nos ha costado años reconstruir después de la crisis financiera».