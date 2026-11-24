En 1967, el pueblo minero de Lightning Ridge, en el interior de Australia, sumó una casa hecha casi por completo de botellas de vidrio. La levantó Tex Moeckel y, casi seis décadas después, el edificio sigue en pie y funciona como museo minero dedicado al ópalo.

El portal oficial de turismo del Gobierno de Nueva Gales del Sur, Visit NSW, incluye la casa entre los edificios más famosos del pueblo. En su interior, la vivienda reúne una amplia colección de objetos históricos y de herramientas que se usaban en las minas de ópalo de la zona.

¿Cómo es la casa de botellas que nació en 1967 en un pueblo de Australia?

La Sociedad Histórica de Lightning Ridge fecha la casa de botellas en 1967 y atribuye la obra a Tex Moeckel. La entidad describe un edificio hecho casi por completo de vidrio, con las botellas cementadas en su lugar para formar las paredes de la vivienda.

Según la ficha de la National Gallery of Australia, Moeckel era un artista alemán nacido en 1934. Trabajó como pintor, ilustrador y profesor de arte en Papúa Nueva Guinea y en Nueva Gales del Sur, el estado al que pertenece el pueblo.

Por encima de esos muros, un tejado de chapa ondulada muy inclinado dibuja una forma que recuerda a una A. Dentro, el espacio se reparte en varias habitaciones pequeñas y un altillo. La casa está en Opal Street, una de las calles de Lightning Ridge, en el norte de Nueva Gales del Sur.

De acuerdo con el portal de turismo, las botellas se mantienen unidas con una mezcla de cemento y arcilla. Además, la vivienda ocupa el terreno de un antiguo campamento minero de la década de 1960, la misma en la que Tex Moeckel terminó de levantar su casa de vidrio.

De vivienda a museo de la minería del ópalo en Australia

Apenas dos años después de su construcción, en septiembre de 1969, la casa de botellas ya aparecía anunciada en el periódico local Lightning Flash. Más tarde, durante un tiempo de la década de 1970, la gestión del lugar pasó a manos de otro responsable.

Actualmente, el edificio alberga un pequeño museo de la minería del ópalo y de minerales. También expone una colección de botellas antiguas, incluidas algunas que no forman parte de las paredes, además de obras de arte y otros objetos de época.

La Sociedad Histórica reconstruyó la historia de la casa a partir de los testimonios orales que recoge la propia entidad. También recurrió a un artículo que el periódico Lightning Flash dedicó al edificio en julio de 1993, más de un cuarto de siglo después de su construcción.

El pueblo del ópalo negro en el interior de Australia

Lightning Ridge se encuentra en una de las zonas más septentrionales del interior de Nueva Gales del Sur, cerca de la frontera con Queensland. Desde Sídney y Canberra, el viaje en coche dura unas nueve horas. Desde Brisbane, el trayecto lleva unas ocho.

El pueblo es conocido por el ópalo negro, una gema poco común. La minería del ópalo arrancó en la zona a finales del siglo XIX. Según Visit NSW, casi todos los ópalos negros del mundo proceden de estas minas centenarias, y los visitantes pueden buscar sus propias piedras en una mina en activo.

La cronología de la Sociedad Histórica sitúa el primer hallazgo en 1873. Ese año, Robert Moore, administrador de una explotación ganadera, encontró ópalo en superficie en el sur de la finca.

Por su parte, el nombre del pueblo procede de un rayo. Antes de 1880, una descarga mató a un granjero, a su perro y a 600 ovejas sobre una loma de piedra ferruginosa. Desde entonces, el lugar empezó a conocerse como Lightning Ridge, es decir, la loma del relámpago.

Más tarde, en 1901, Jack Murray se convirtió en el primer minero de ópalo del pueblo. Dos años después, en junio de 1903, la prensa de toda Australia difundió el descubrimiento.

Además de la casa de botellas, el pueblo conserva otros lugares ligados a la minería. Entre ellos está la Casita de Cooper (Cooper’s Cottage, por su nombre en inglés), una cabaña de chapa de 1916 que muestra cómo vivían los pioneros de la minería. Otro es Cámaras de la Mano Negra (Chambers of the Black Hand), una galería subterránea situada a 11 metros bajo tierra, dentro de una antigua mina de ópalo con un siglo de antigüedad.