En 2008 un británico construyó en el Caribe una isla flotante con vivienda usando 100.000 botellas de plástico: 11 años después, el gobierno local ordenó desmontarla por daños causados por los temporales

El artista británico Richart Sowa levantó entre finales de 2007 y finales de 2008 una isla flotante frente a Isla Mujeres, en el Caribe mexicano. La sostenían más de 100.000 botellas de plástico vacías y, encima, el artista construyó una casa de tres plantas.

Según Guinness World Records, el proyecto de Sowa obtuvo en 2008 el récord de la mayor isla artificial hecha con botellas. Años después, la isla desapareció de las aguas de Isla Mujeres.

¿Cómo construyó un británico una isla flotante con botellas de plástico en el Caribe?

La isla se sostenía sobre más de 100.000 botellas de plástico vacías, sujetas con redes de pesca. En 2008, la plataforma medía unos 15 por 13 metros y seguía en crecimiento, ya que Sowa viajaba cada día en canoa hasta tierra firme para recoger más envases.

De acuerdo con la Fundación Bottland, la organización de Richart Sowa, la base de botellas tenía entre 1 y 5 metros de grosor. Los envases iban dentro de sacos reutilizados de frutas y verduras. Con el tiempo, sobre ellos crecían manglares, cuyas raíces unían las botellas, las protegían de los rayos ultravioleta y limpiaban el agua.

Según la fundación, la estructura subía y bajaba con el nivel del agua y, con el tiempo, formó su propio suelo con las hojas caídas.

«¿Por qué romper tierra cuando podemos hacer tierra?», plantea Sowa en la web de su fundación.

Joysxee: la segunda isla de botellas de Richart Sowa en México

Según Atlas Obscura, Joysxee fue la segunda isla de botellas de Richart Sowa. La primera, Spiral Island, nació en 1998 en una laguna cerca de Puerto Aventuras. Sowa vivió allí con sus dos perros hasta 2005, cuando el huracán Emily la destruyó.

Más tarde, el artista dedicó varios años a reunir botellas nuevas. Levantó Joysxee a unos 27 metros de la costa de Isla Mujeres y la abrió a las visitas. Allí vivía con su mujer y su perro, en una casa de tres plantas que incluía jacuzzi y energía solar.

La vivienda tenía una lavadora que movían las olas, dos estanques para nadar y una cascada. El artista cultivaba verduras y hierbas, puesto que buscaba una isla autosuficiente. Los visitantes llegaban en una barcaza hecha también con botellas recicladas.

Un reportaje de México Desconocido dice que en el proceso se llegaron a usar más de 150.000 envases de PET. Según esa revista, la casa ocupaba unos 70 metros cuadrados, junto a un huerto y árboles frutales.

Las versiones sobre el final de la isla flotante del Caribe

Once años después de terminarla, las autoridades locales obligaron a su dueño a retirar la isla flotante. Según Atlas Obscura, los temporales la habían dañado, y en enero de 2019 el portal actualizó su ficha para informar de que ya no existía.

El medio mexicano Quadratín Quintana Roo publicó otra versión en junio de 2020. Sowa aseguró que lo forzaron a dejar la laguna unas personas que querían ese espacio para sus embarcaciones, con el respaldo de las autoridades.

Según el artista, las autoridades solo le dieron un día para colocar postes que protegieran el islote. Después, un grupo de personas cortó con machetes sus amarres y, con la tormenta Cristóbal, la estructura flotó a la deriva hasta una duna de la zona continental de Isla Mujeres.

Merced Ortiz, directora de Protección Civil de Isla Mujeres, afirmó que, según la Secretaría de Marina, se trataba solo de basura arrastrada por la tormenta.

Sowa veía en su proyecto «la transformación de la basura en un paraíso». Tras enfermar, tuvo que viajar y la pandemia le impidió regresar.