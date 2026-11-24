El Tribunal Supremo ha dado luz verde al uso del DNI electrónico en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la medida cautelar de Iustitia Europa después de que el Ministerio del Interior haya certificado que los dispositivos que verificarán la identidad de los votantes han superado los controles de seguridad exigidos por la ley.

El auto, fechado este martes y del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, concluye que «no existe un riesgo serio, real y fundado» de que los lectores entregados a las mesas electorales «puedan verse afectados por causas ajenas y exteriores a las derivadas de su normal funcionamiento».

La decisión mantiene en vigor el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), del 5 de noviembre, que levantó la suspensión de la aplicación MiDNI. La aplicación MiDGT, en cambio, sigue suspendida.

La clave del fallo ha estado en la documentación remitida por Interior. El 17 de noviembre, el tribunal requirió a la directora general de Política Interior que certificara si se habían realizado sobre los 61.603 dispositivos alquilados los controles de seguridad del Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

La respuesta ha sido tajante. La certificación concluye que «SÍ se han realizado sobre los dispositivos destinados a la comprobación de la identidad digital de los electores los controles de seguridad exigidos».

El Abogado del Estado ha acompañado ese certificado de un informe técnico del Centro Criptológico Nacional (CCN) sobre el terminal Galaxy Xcover 7, así como de certificaciones de la Policía Nacional, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de Telefónica Defensa y Seguridad, empresa proveedora de los aparatos.

El auto revela un dato inédito. En una primera revisión, el CCN detectó «2 hallazgos de severidad crítica» en el terminal examinado. Tras una segunda auditoría, «se comprobó la subsanación de los hallazgos previos, identificando dos de criticidad BAJA».

El tribunal no ha detallado esos fallos «por razones de seguridad». Sí ha recogido la conclusión del organismo: se trata de «un riesgo residual asumible en lo que a su manipulación se refiere de cara al proceso electoral del 29N».

Según la certificación de Telefónica, los lectores funcionan «en modo quiosco», con una única aplicación habilitada. La lectura del código QR «se realiza de forma local y sin conexión, sin que los datos personales del elector sean almacenados ni transmitidos fuera del dispositivo». La conexión wifi está bloqueada y se han deshabilitado los puertos USB y las tarjetas SD.

Una suspensión «desproporcionada»

Iustitia Europa, cuyo letrado es Luis María Pardo, había alegado la falta de un protocolo para las incidencias durante la jornada. La Sala ha considerado que suspender el sistema por ese motivo «resulta desproporcionada», ya que la JEC puede resolverlo mediante instrucciones a las juntas electorales antes de la votación.

Para el tribunal, ese primer argumento «carece de eficacia suasoria y debe ser desestimado». El auto recuerda que el Real Decreto 255/2025 otorga a la versión digital del DNI «la misma eficacia jurídica a efectos de identificación» que la tarjeta física.

La formación también aportó un informe pericial que planteaba la posibilidad de asociar una imagen a un DNI ajeno. Los magistrados lo han calificado de «mero planteamiento hipotético que no ha sido corroborado» con prueba alguna.

El Supremo, por su parte, ha rechazado la falta de legitimación que alegaba el Abogado del Estado. Este sostenía que Iustitia Europa sólo concurre en la circunscripción de Madrid.

Los magistrados también han matizado al Gobierno. Su comunicación del 6 de noviembre sostenía que la seguridad de MiDNI había sido «evaluada y certificada» por el CCN. El auto puntualiza que esa afirmación «sólo puede ser predicada de las dos aplicaciones», incorporadas el 9 de junio de 2025 al catálogo del CCN con «categoría alta».

Un recorrido accidentado

El DNI digital ha llegado a las urnas tras meses de idas y venidas. La JEC lo admitió mediante su acuerdo y lo suspendió el 26 de marzo de 2026. Ese mismo día exigió que se garantizara que la verificación de identidad fuese «suficientemente segura».

El Consejo de Ministros encargó después a Correos la entrega y recogida de los lectores en las mesas electorales. A partir del 2 de noviembre, Iustitia trasladó sus reparos a la JEC, y el 5 de noviembre acudió al Supremo.

Voto consular

En una segunda resolución, también de este martes, la misma Sección ha rechazado la medida cautelar de urgencia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción.

La entidad denunciaba que Exteriores había organizado en los consulados «un proceso paraelectoral alternativo, con mesas específicas y urnas de cartón» para personas no inscritas en el censo de residentes ausentes. Según su recurso, en Buenos Aires se habilitó una «Mesa LMD Autos TS» con «dos cajas de cartón sin precinto».

El tribunal, con ponencia de José Luis Requero, ha concluido que no se trata de una vía de hecho, sino de «una eventual incidencia en la ejecución de los autos» previos de la Sala. Su conocimiento corresponde a la JEC, y la petición se tramitará como cautelar ordinaria.

El domingo, los votantes podrán elegir entre la cartera y el bolsillo del móvil. El Supremo ha dejado claro que el riesgo cero no existe, pero que el riesgo asumible basta. Ahora serán 61.603 pantallas, y no los tribunales, las que tengan la última palabra.