Durante los años que he seguido a todo político de distinta condición y turno de oficio para esclarecer sus actuaciones, he comprobado que cuando dejan de tener respuestas, descubren que el problema está en las preguntas. Y hay otros, más refinados, que directamente prefieren desacreditar al mensajero. Y ahí llegamos a José Bono. Un Bono que ha cultivado durante décadas la palabra solemne y mucho ornamento en la oratoria, pero que parece haber descubierto ahora una nueva categoría periodística: los «pseudomedios».

Y es en ese contexto donde ha arrojado, por ende, a quienes trabajan en ellos: profesionales que, como tantos otros, ejercen su oficio con rigor y escrúpulo informativo- a una suerte de zoológico mediático en el que, según su particular clasificación, parecen habitar todos aquellos que no se suman al coro de adhesiones a Pedro Sánchez. Una descalificación que se arroja sin más autoridad que la que él mismo se concede.

El exministro de Defensa, expresidente de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso ha regresado al escenario político cargado de credenciales pretéritas: ha tenido cargos, aunque hoy su principal capital parezca ser el inventario de los puestos que un día ocupó.

Y es que este hombre, en Aranda de Duero, ha acusado a determinados medios de recibir dinero del Partido Popular para fabricar falsedades contra el presidente del Gobierno. Ha salvado, eso sí, a los periodistas que ejercen su profesión con honorabilidad, es decir, a los que siguen sus mensajes. Menos mal. Siempre es tranquilizador que alguien se reserve la facultad de expedir certificados de honradez profesional.

Pero la jornada ha dejado estampas todavía más pintorescas. Bono ha preguntado a los periodistas cuánto ganan y ha sacado el teléfono para grabarles. Uno no sabe si pretendía elaborar un censo de periodistas, un álbum de sospechosos o simplemente llevarse un recuerdo de quienes tienen la incómoda costumbre de hacer preguntas a República Dominicana o donde le dé la gana. La escena tiene algo de vodevil y bastante de confusión de papeles: el político que debería rendir cuentas acaba examinando al periodista.

La libertad de prensa no consiste en que los periódicos publiquen lo que agrada al poder, sino precisamente en que puedan publicar aquello que le incomoda. Si un medio miente, existen tribunales, rectificaciones y responsabilidades. Pero convertir la discrepancia en una categoría sospechosa y repartir carnés de legitimidad según el grado de adhesión al presidente es una tentación muy poco democrática.

Bono parece haber regresado para ejercer de retén sentimental de un PSOE que busca en sus álbumes familiares la autoridad que no siempre encuentra en el presente. Es el socialismo de las fotografías en blanco y negro, de los discursos largos, de las corbatas bien anudadas y de los hombres que todavía creen que una frase rotunda puede resolver una crisis política.

El problema es que la vieja guardia socialista no constituye un bloque monolítico. Felipe González ha dicho que no se siente representado por el actual proyecto y ha anunciado que no votaría a Pedro Sánchez. Bono le ha pedido que no haga el tonto. González le ha contestado con una ironía que ha dejado al descubierto la grieta: «Yo soy una persona seria, no como otros».

Alfonso Guerra, que tampoco ha firmado el manifiesto de apoyo a Sánchez suscrito por antiguos miembros del primer Gobierno de González, permanece en otra posición. Junto a él, la historia del socialismo español está llena de nombres que contribuyeron a construir una democracia, modernizar instituciones y transformar el país: Javier Solana, Carlos Solchaga, Narcís Serra, Joaquín Almunia. Algunos han decidido respaldar al actual presidente; otros mantienen distancias.

Lo verdaderamente triste es que una generación política que protagonizó la Transición y la modernización de España termine convertida en figurante de una campaña en la que parece que todo se reduce a salvar a Pedro Sánchez o a desautorizar a Felipe González.

Y luego está Bono, que a sus 76 años ha decidido regresar a la primera línea con una vehemencia que contrasta con algunas preguntas que siguen mereciendo respuestas.

Su patrimonio y sus actividades empresariales también merecen atención. A sus casi ochenta años, Bono mantiene al parecer intereses económicos y sociedades vinculadas a negocios en España, República Dominicana y Marruecos. Su situación patrimonial, sus inversiones y su residencia en el país caribeño forman parte de una esfera sobre la que, sin presuponer irregularidad alguna ni atribuirle conductas no acreditadas, caben preguntas perfectamente legítimas: cuál es el alcance de sus negocios, dónde tiene fijada su residencia fiscal y dónde cumple sus obligaciones tributarias. Preguntas que no constituyen acusación alguna, sino el ejercicio elemental de la curiosidad pública hacia quien ha ocupado durante décadas las más altas responsabilidades institucionales.