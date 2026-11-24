Escándalo en la Liga. La institución que dirige Javier Tebas ha financiado con un millón de euros a la Unión de Clubes Europeos (UEC), una asociación afín al presidente de la patronal y que busca defender los intereses de los clubes pequeños ante la EFC (antigua ECA). El problema es que lo habría hecho, presuntamente, a espaldas de los clubes, lo que ha propiciado, por el momento, la dimisión de Miguel Ángel Gil Marín como presidente de la Liga. Varios clubes están estudiando tomar acciones legales por ocultarles esa financiación.

Esta situación deja a Tebas muy tocado. El líder del fútbol español cuenta con una solicitud de expediente en el TAD interpuesta por el Consejo Superior de Deportes por sus declaraciones contra el Real Madrid, al que comparó con el régimen nazi y con el que tiene absoluta fijación. Ahora, los clubes a los que se debe, los que le hicieron presidente en 2013 y le han ratificado desde entonces, le piden explicaciones por la financiación de una asociación a la que únicamente pertenecen 12 equipos de los 42 que conforman la Liga.

Además, esta asociación ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la UEFA y la EFC, la antigua ECA (Asociación de Clubes Europeos) a la que pertenecen la mayoría de los clubes españoles. Este habría sido uno de los detonantes que ha llevado a la dimisión de Gil Marín como presidente y que ha puesto patas arriba la patronal, puesto que la Liga habría financiado a una entidad que ha denunciado a una asociación a la que los clubes españoles pertenecen y de la que el mandatario del Atlético es miembro del Comité Ejecutivo.

La información, adelantada por Marca, supone un terremoto en la patronal del fútbol español. Tebas habría ocultado a los clubes de la Liga que ha utilizado parte del dinero que ellos mismos generan para regar a una asociación que ha denunciado a otra a la que pertenecen la mayoría, cerca de 20 equipos entre Primera y Segunda División, y al principal organismo europeo, la UEFA. Denuncia que está basada en considerar que otorga a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas.

El consejero delegado del Atlético, Gil Marín, y uno de sus principales apoyos durante estos años, presentó este martes su dimisión como vicepresidente de la Liga durante la Asamblea. Una decisión que pone fin a seis años de un peso pesado a raíz de una fuerte tensión con Tebas por la supuesta financiación de la Liga a la Unión de Clubes Europeos (UEC), una organización que habría recibido una cantidad superior al millón de euros.

Esta asociación defiende un reparto más equilibrado de los ingresos del fútbol continental y cuestiona el actual modelo de representación de los clubes europeos. Sin embargo, el conflicto radica en la posición que ocupa el propio Gil Marín en el panorama futbolístico internacional. El directivo rojiblanco forma parte del comité ejecutivo de European Football Clubs (EFC), anteriormente conocida como ECA, una organización que representa a numerosos clubes europeos y mantiene una estrecha relación institucional con la UEFA.