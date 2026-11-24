Ferran Torres no se olvida de sus raíces. El jugador del PSG y protagonista de la final del Mundial 2026 que España ganó a Argentina adquiere un edificio junto a Mestalla que el propio Valencia había puesto en venta antes de mudarse al nuevo estadio.

El héroe de la selección española y criado en Paterna ha comprado el edificio por una cantidad cercana a los siete millones de euros. Una operación relámpago relacionada con el cambio al Nou Mestalla y temas burocráticos.

Esta compraventa afecta al inmueble situado en el número 2 de la plaza del Valencia CF, con cinco plantas y que seguirá ocupado por el club en un régimen de alquiler hasta que se pueda completar su traslado a las nuevas instalaciones.

Tal y como informa MARCA, la operación se formalizó el lunes 23 de noviembre y esto permite al club tener una liquidez opcional. Confirma el mismo medio deportivo que esta operación se encuadra en una reordenación patrimonial del club ché. El equipo reubicará dependencias corporativas como la tienda oficial o la sede de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF.

Esto supondrá una nueva fuente de ingresos para la entidad. La venta permite obtener ingresos adicionales de uno de los activos inmobiliarios históricamente ligados a Mestalla. El propio Ferran Torres ayudará así a conseguir más dinero para un club que, en los últimos años, no ha tomado las mejores decisiones económicas y está lejos de donde merece estar históricamente.

Ferran, un talento criado en Paterna

Antes de dar el salto al Manchester City y posterior fichaje por el Barça, Ferran Torres fue uno de los grandes talentos del Valencia CF. Acostumbrado a fabricar joyas y exportarlas en las últimas décadas, el conjunto valencianista no dudó en venderlo en verano de 2020 al gigante inglés.

Siempre ha tenido gestos con el equipo que le vio nacer. Una temporada después firmó por el Barça y ha sido el gran protagonista del Mundial 2026 con el gol que dio a España su segunda estrella ante Argentina en el tiempo extra.

Es uno de los jugadores de moda en el panorama internacional tras su llegada al PSG el pasado verano por 50 millones de euros. Acumula ocho goles (cinco de ellos en Ligue 1 y tres en Champions League) en apenas 15 encuentros. Con las lesiones de larga duración de Doue y Khvicha Kvaratskhelia, el valenciano se encuentra ante una oportunidad de oro para conseguir un puesto en el once de Luis Enrique.