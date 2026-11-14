Estos son los españoles con más goles fuera de la Liga: Ferran brilla tras ganar el Mundial

Ferran Torres ha dado un paso determinante en su carrera tras ganar el Mundial con España. El jugador se marchó al PSG para unirse al proyecto de Luis Enrique, algo que le está dando resultados. Actualmente está en la primera posición del ranking de goleadores españoles fuera de la Liga, con un total de 7 tantos. Nacho Ferri, Gabri Veiga y Pau Víctor empatan con el ex del Barcelona, que está en lo alto de la tabla ya que los ha conseguido en menos partidos (14).

El valenciano comenzó la temporada de forma estratosférica, con siete goles en sus primeros siete partidos. Sin embargo, no ha visto puerta desde entonces y falló un penalti ante el Manchester City. Luis Enrique defendió a su futbolista y explicó que simplemente era una mala racha sin importancia: «No debéis preocuparos por ningún jugador del París Saint-Germain. Es normal. Los delanteros son los que fallan goles y los que marcan goles, normalmente».

🇪🇸 ⚽️ 🔝 De Ferran Torres a Yéremy Pino, estos son los españoles que más goles acumulan fuera de #LaLiga. Los detalles: https://t.co/OaqJxpjK4M https://t.co/ANocBMGg9f — Transfermarkt.es (@TMes_news) November 13, 2026

España no se puede quejar de killers. Además, las nuevas generaciones están triunfando en Europa. Nacho Ferri sigue creciendo en el Feyenoord de Rotterdam. A sus 22 años está siendo uno de los atacantes más certeros de la Eredivise, aunque aún tiene la espina de marcar en Champions.

Gabri Veiga tiene un mérito enorme al estar en la cima de la lista siendo mediocentro ofensivo. El de Porriño no está teniendo problemas en su regreso al fútbol europeo y está ayudando al Oporto desde todas las partes del campo, ya que acumula siete goles y cinco asistencias. Además, dos tantos han sido en la Champions, ante el Betis y el Nápoles.

Pau Víctor también destaca tras salir del Barcelona

El jugador salió traspasado al Braga en 2025 por 12 millones de euros. Su llegada a Portugal le está sentando de maravilla, ya que ha firmado siete goles y su valor de mercado ha ascendido hasta los 15 millones. Además, su rendimiento fue clave en la clasificación del equipo a la Conference League.