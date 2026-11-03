El PSG hace un set al Villarreal y deja tiritando el proyecto de Íñigo Pérez

El Paris Saint-Germain sigue goleando a equipos españoles en la Champions. Tras dar buena cuenta del Barcelona en la última jornada, los chicos de Luis Enrique pasaron por encima de un Villarreal que iba perdiendo por 0-4 a los 17 minutos de partido. El equipo de Íñigo Pérez no supo tener un plan B contra la presión parisina y fueron completamente arrasados por las pérdidas en la salida de balón.

El marcador lo abrió Joao Neves a los nueve minutos de juego y a partir de ahí se abrió un torrente de ocasiones que se contaron por goles a favor del PSG. Doué, Mayulu y Fabián Ruíz fueron los siguientes goleadores de forma cronológica en un encuentro que no tuvo historia. El equipo de Luis Enrique jugó a placer y eso que estaba plagado de bajas.

Destacar que Fabián Ruíz, quien anotaría su segundo gol del choque en el minuto 50, dedicó sus tantos al recién fallecido Jesús de Miguel. El sevillano quiso demostrar su calidad humana celebrando sus tantos señalando al cielo en recuerdo del malogrado jugador del Tenerife.

El set lo redondeó un David Boly que deja muy tocado el proyecto de un Íñigo Pérez que se tendrá que centrar ahora en la Liga tras solo conseguir 12 puntos en 11 jornadas. En Champions, el Villarreal apenas suma tres puntos de 12 posibles y ven casi imposible entrar en la repesca que daría acceso a los deciseisavos de final de la competición.

El PSG gustó y se gustó contra un rival que todavía no tiene claro a lo que juega y que estuvo sometido ante la gran presión coordinada del equipo de Luis Enrique. Fabián Ruíz, con un doblete, fue sin lugar a dudas el estandarte de los parisinos en una cita que querrán los aficionados del Villarreal borrar muy pronto de su recuerdo.