Las recientes lesiones de futbolistas como Michael Olise, Harry Kane o Desire Doué, especialmente la del atacante del PSG, han vuelto a evidenciar el riesgo que enfrenta el jugador en el fútbol de élite actual. Cesc Fàbregas, técnico del Como, ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante el AEK de Atenas en la Champions League para lanzar un alegato contra el fútbol moderno. «El fútbol demuestra que cada vez es más peligroso para los jugadores», ha señalado el ex futbolista.

La falta de descanso y la acumulación de partidos a la que obliga el calendario es uno de los principales motivos que se señalan en esta epidemia de lesiones. Sin embargo, Cesc Fàbregas también ha destacado otros factores: «Los entrenadores están cada vez más preparados y quieren controlar todo. Por eso, los futbolistas tienen que saber gestionar el entorno, a los medios de comunicación, a los aficionados, al presidente, todo lo que dice el entrenador y la presión que ellos mismos sienten para mejorar y hacer las cosas bien».

La presión y los problemas físicos y de salud no sólo han recaído sobre los futbolistas en los últimos tiempos. El técnico del Como ha recordado el caso de su homólogo en el Bayern Vincent Kompany, que permaneció cuatro semanas de baja tras sufrir un colapso por una irritación meníngea. «Tenemos que estar muy atentos porque todo está avanzando hacia un nivel de exigencia muy extremo», ha señalado.

Entre los ejemplos más recientes, Fàbregas ha destacado las lesiones de Michael Olise y Harry Kane y las dificultades de los grandes equipos para sumar tras el parón de selecciones. «El Arsenal no gana, el Manchester City tampoco, el Real Madrid lo hizo en el último minuto y el Barcelona tuvo que remontar un 0-2», ha resumido el ex futbolista de Arsenal y Barça, entre otros.

El propio Cesc Fàbregas está experimentando en sus propias carnes la exigencia del fútbol moderno. Después de lograr una histórica clasificación a la Champions la pasada temporada, el técnico afronta su tercera temporada en el Como con el esfuerzo añadido de la competición europea. «Es muy difícil cómo está evolucionando la vida de los futbolistas, de los entrenadores y del mundo del fútbol. Es diferencial saber gestionar las emociones. Hay que mantener la tranquilidad y trabajar bien. Pero debemos estar atentos, porque el fútbol es cada vez más rápido. Es más físico, hay más partidos, menos tiempo de recuperación y más viajes», ha explicado.

Cesc lo explica con Nico Paz

Cesc Fàbregas ha explicado a los presentes en sala de prensa la presión a la que están sometidos los entrenadores. El entrenador catalán lo ha hecho utilizando una hipotética suplencia de Nico Paz. «Los entrenadores también tenemos que tomar decisiones: ‘¿por qué no juega Nico Paz?’. Porque después, si perdemos, escribís: ‘¿por qué no lo puso?’. Nosotros tenemos toda la información sobre el jugador: si estuvo enfermo ayer, si su pareja está embarazada y no ha podido dormir… No se habla mucho de ello, pero la presión que tenemos que soportar los entrenadores y los futbolistas hoy en día es muy muy muy grande», ha zanjado Cesc.