Kompany regresa con el Bayern tras superar sus problemas de salud

Vincent Kompany ya está de vuelta en el Bayern de Múnich. El icónico central, ahora técnico del conjunto alemán, se reincorporó este martes a los entrenamientos del equipo bávaro tras los problemas de salud que le obligaron a ser hospitalizado en octubre. Es por ello que existe optimismo en que dirija de nuevo al equipo a la vuelta del parón de selecciones después de unas semanas complicadas por su estado de salud.

Kompany, que no se ha sentado en el banquillo en los últimos compromisos y no estuvo presente en el duelo de Champions League ante el Atlético de Madrid, ha recibido el alta médica para volver a la acción. Trabajando en su despacho y retomando los entrenamientos, el jefe de un Bayern que aspira a todo.

El belga sufrió un colapso el pasado 23 de octubre en el entrenamiento y tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital. Fue diagnosticado con una irritación de las meninges y tuvo que ser sustituido por Aaron Danks y René Maric. Según ha informado TZ, Kompany ya se ha reincorporado con normalidad y se le ha visto en las instalaciones del Bayern trabajando con sus jugadores y dando órdenes. Sus asistentes mantuvieron el nivel competitivo de un grupo que ‘vuela’ sobre el campo y maravilla al fútbol europeo.

En un equipo plagado de lesiones en las últimas semanas, entre ellas las de Luis Díaz o de un Jamal Musiala que no ha terminado de recuperarse de la grave luxación de tobillo hace unos meses, Kompany tendrá la tarea de dar forma de nuevo a la rotación durante los días de acción de la UEFA Nations League.

El Bayern vuelve a ser un rodillo

Uli Hoeness, presidente de honor del club, dejó entrever que Kompany regresaría pronto y cogería ritmo durante el parón de selecciones, algo que se ha cumplido con puntualidad alemana. El técnico del Bayern, si todo sigue su curso, se sentará en el banquillo el próximo 20 de noviembre ante el Köln.

Los de Múnich no bajan el ritmo, esté el antiguo central del Manchester City en la banda o no. Líderes de la Bundesliga con 21 puntos en nueve partidos (mismo registro que el Borussia Dortmund) y remontando poco a poco en la Champions League (13º con 8 puntos), el actual semifinalista de la competición europea quiere todos los títulos.

Cayó eliminado en la pasada edición en un ida y vuelta para el recuerdo ante el París Saint-Germain después de eliminar en cuartos de final al Real Madrid. Con el Balón de Oro Harry Kane, bien secundado por estrellas como Michael Olise, Luis Díaz, Manuel Neuer y Jamal Musiala y un plantel de veteranos y jóvenes que entienden el Bayern, los alemanes meten miedo en Europa.