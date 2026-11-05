El Bayern renueva a su estrella: Harry Kane firma hasta 2029

El Bayern de Múnich ha hecho oficial este jueves la renovación de su delantero estrella, Harry Kane. El reciente ganador del Balón de Oro amplía su contrato con el club alemán hasta 2029, cuando cumplirá 36 años. Lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado. El gigante alemán ha comunicado la ampliación de contrato del goleador inglés por tres temporadas.

Harry Kane ya afirmaba en septiembre su voluntad de renovar: «Todos pueden ver que estoy feliz allí, la forma en que estoy rindiendo, la forma en que hablo fuera del campo. Espero que se concrete pronto». Kane llegó en 2023 procedente del Tottenham por 95 millones de euros, y desde entonces firma 156 goles y 40 asistencias en 161 partidos oficiales. Estos registros le han valido para que el club bávaro resuelva cuanto antes la situación contractual en la que se encontraba, cuyo contrato llegaba a su fin en 2027.

Desde su llegada al Bayern de Múnich, Kane ha ganado dos Bundesligas, una Copa DFB y dos Supercopas de Alemania. Además, es el primer jugador en más de 40 años en ganar el Balón de Oro con el club alemán, siendo Karl-Heinz Rummenigge el último en hacerlo, en 1981.

El inglés parece estar hecho para el Bayern, y el Bayern parece estar hecho para el inglés: «En el FC Bayern me siento como en casa: me encanta el club, la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo increíble y, con Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me siento orgulloso por formar parte de este club. Toda mi familia está muy feliz aquí, quería quedarme, tengo muchas ganas de afrontar el futuro y quiero seguir ganando títulos con este gran club».

La directiva también está muy satisfecha con este acuerdo: «Un gran traspaso se ha convertido con el tiempo en una parte muy especial de la historia del FC Bayern. Harry Kane ha superado todas las expectativas que hay en el fútbol, y cuenta ya con un lugar muy especial en el corazón de los aficionados como la gran personalidad deportiva de nuestro tiempo que ya es. Enhorabuena a Jan-Christian Dreesen y a nuestra dirección deportiva. El de hoy es un momento muy especial para el FC Bayern», afirmó el presidente del club, Herbert Hainer.