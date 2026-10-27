La recordada charla de Mourinho a Harry Kane que desembocó en un Balón de Oro cinco años después

Harry Kane se llevó el Balón de Oro 2026 tras quedar por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación del galardón del mejor jugador del año. Después de que el delantero inglés recogiera el trofeo, en las redes sociales comenzó a circular una conversación que tuvo Mourinho con el delantero en los primeros días del hoy entrenador del Real Madrid en el Tottenham y que hoy cobra sentido.

Harry Kane vivió el día más especial de su carrera tras recoger el Balón de Oro 2026 en una gala celebrada en el London Palladium. El delantero inglés fue profeta en su tierra y acabó imponiéndose en una votación final a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Sus 73 goles en toda la temporada, además de sus títulos de Bundesliga y Copa de Alemania unido a su buen hacer en Champions y el Mundial fueron clave para llevarse el premio al mejor galardón del año.

A sus 33 años, el Balón de Oro 2026 también es un premio a la carrera de un Harry Kane que abandonó su Tottenham para buscar títulos en Alemania y que los ha encontrado en tierras bávaras, al menos de forma doméstica. A la espera está la ansiada Champions League, que ya rozó en la final de 2019 cuando pereció contra el Liverpool en la final disputada en el Metropolitano. Para llevarse el galardón este año no ha necesitado un gran título después de ganar la Bota de Oro.

La charla entre Mourinho y Harry Kane

Minutos después de que Harry Kane se hiciera de oro en Londres, comenzó a circular un vídeo por las redes sociales de una conversación entre José Mourinho y el delantero. Esta tuvo lugar tras la llegada del entrenador portugués al banquillo de Spurs y forma parte del documental que Amazon dedicó al equipo inglés y que tan buena crítica tuvo hace unos años.

Throwback to this fascinating conversation Jose Mourinho & Harry Kane had. They talk about elevating himself to the level of Ronaldo and Messi. Today he wins a Ballon D’or. You can’t hate this man. A great professional, a great footballer.❤️👏🏼 https://t.co/o5s3YoiVNz — (fan) Zaid ✍🏼🇾🇪 (@ZaidBalll) October 26, 2026

En esa conversación hablan de liderazgo y sale a colación los nombres de Messi y Cristiano como los futbolistas en los que se tendría que mirar en el espejo un Harry Kane que los ha acabado emulando ganando el Balón de Oro. La charla de José Mourinho ahora cobra sentido y puede que en su día marcara un antes y un después en la carrera de un Harry Kane que cobró sentido en la noche del lunes en Londres.