La deportiva felicitación de Mbappé a Harry Kane en la gala del Balón de Oro

Harry Kane se llevó el Balón de Oro 2026 después de imponerse en la votación final a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que fueron segundo y tercero, respectivamente. El jugador del Real Madrid se quedó muy cerca de llevarse el galardón al mejor futbolista del año y felicitó con honores al jugador del Bayern de Múnich que fue profeta en una gala celebrada en su tierra, en el London Palladium que fue el escenario de una noche histórica.

El Balón de Oro 2026 finalmente fue para un Harry Kane que se llevó el premio a una temporada en la que anotó 73 goles y se llevó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Bota de Oro. Más que por los títulos, el delantero inglés se llevó el reconocimiento a una carrera de vino y rosas que ha abrochado con el galardón al mejor futbolista del año 2026. En la votación quedó por delante de Mbappé y Lamine Yamal.

Vincent García, redactor jefe de France Football, reconoció al finalizar la gala que Harry Kane se llevó el Balón de Oro 2026 por una diferencia mínima. «La lucha entre Kane y Mbappé está muy reñida. La diferencia fue incluso menor que la de Rodri y Vinicius en 2024, que fue de 41 puntos, y eso ya era un margen muy estrecho», afirmó el periodista a la vez que dejó claro que: «Mbappé estuvo liderando durante mucho tiempo, pero Kane terminó imponiéndose. Mbappé ha firmado una campaña extraordinaria. Estuvo increíblemente reñido entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la batalla por el primer lugar este año».

La felicitación de Mbappé a Harry Kane

Después de recoger el premio, Harry Kane se llevó las felicitaciones de todas las personas que se dieron cita en el London Palladium, incluida la de un Kylian Mbappé que abrazó al futbolista inglés cuando este le fue a saludar. Un gesto deportivo entre dos grandes leyendas que todo hace indicar que se volverán a ver las caras sobre el terreno de juego en los tramos decisivos de esta temporada.

Kylian Mbappé felicitando a Harry Kane tras ganar el BALÓN DE ORO. RESPECT 👏🏻 https://t.co/ZmpdwAWw1f — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2026

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