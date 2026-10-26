Harry Kane se hace de oro

Harry Kane ha conquistado el Balón de Oro. El delantero del Bayern se ha coronado en Londres como el mejor futbolista del mundo después de completar una temporada que convirtió cada partido en una nueva oportunidad para engordar sus cifras. El inglés se ha impuesto a Kylian Mbappé, segundo finalmente, y Lamine Yamal, tercero, con un argumento contundente: 73 goles en 65 encuentros entre su club y su selección.

La victoria premia la constancia de un delantero que lleva años haciendo de la fiabilidad su principal virtud. Kane ha construido su carrera sin necesitar demasiados gestos. Se ofrece, participa, interpreta lo que pide el encuentro y aparece en el área. Esta vez, esa manera de competir le ha llevado hasta el reconocimiento individual más importante del fútbol.

Sus ocho asistencias completan una producción ofensiva descomunal. Porque el inglés también mejora los ataques cuando se aleja de la portería. Tiene criterio para bajar a recibir, encontrar al compañero que rompe al espacio y dar continuidad a las jugadas. Esa capacidad para intervenir en la elaboración le permite seguir siendo importante incluso cuando el rival consigue apartarlo del remate.

Una temporada para dominar Alemania

El Bayern encontró en Kane una garantía para transformar su superioridad en resultados. El delantero terminó la Bundesliga con 36 goles, conquistó la Bota de Oro europea y fue determinante en una campaña que dejó la Liga, la Copa y la Supercopa de Alemania en el palmarés del conjunto bávaro.

Los títulos dieron respaldo colectivo a una candidatura sostenida por su rendimiento. Kane marcó durante toda la temporada y sus goles acompañaron a un equipo que convirtió su dominio doméstico en trofeos. Esa combinación terminó siendo decisiva en una votación con rivales de enorme peso.

Su curso tuvo, además, una dificultad añadida: mantener el nivel con el calendario cargado y la selección esperando al final. El inglés prolongó su rendimiento hasta el Mundial, donde volvió a asumir la responsabilidad ofensiva de su país.

Capitán de Inglaterra y rey en Londres

Kane firmó seis goles en la cita mundialista y ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales. El capitán mantuvo su condición de referencia en un torneo que exigía responder después de una temporada larga. También allí encontró la portería y sostuvo las aspiraciones de su selección.

Mbappé opuso sus diez tantos mundialistas. Lamine Yamal presentó el título de campeón con España y su influencia en el Barcelona. Kane ha terminado imponiendo la continuidad de su temporada, el volumen de sus goles y los éxitos conquistados con el Bayern.

La coronación llega en Londres, una ciudad ligada a su trayectoria y a los años en los que empezó a demostrar la dimensión del delantero que acabaría siendo. Su salto a Alemania le permitió ampliar el palmarés. Esta noche ha añadido el reconocimiento que coloca su nombre junto al de los grandes ganadores del fútbol mundial. Kane ya tiene su Balón de Oro.