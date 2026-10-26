Balón de Oro 2026, en directo online: dónde ver en vivo la gala, los ganadores, alfombra roja, dónde ver gratis, entrega de premios y todos los detalles en tiempo real

La espera se ha terminado, la gala del Balón de Oro se celebra este lunes, 26 de octubre. En el evento del London Palladium se entregarán varios de los premios más importantes del mundo del fútbol, como el Kopa (mejor jugador joven, menor de 21 años) o el Yashin (mejor portero del mundo). Sin embargo, el público estará pegado a la pantalla para ver qué jugador recibe el galardón más importante, el del mejor jugador del mundo. No te pierdas ningún detalle en el directo de OKDIARIO.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane son los tres nombres favoritos para llevarse el reconocimiento. Cada edición es un mundo y en ocasiones la decisión final parece obvia. Sin embargo, en 2026 no hay un favorito claro y el ganador se decidirá por pequeños detalles. A nivel de títulos, Fabián Ruiz llevaría la delantera, ya que ha ganado la Champions con el PSG y el Mundial con España.

El Real Madrid y el Barcelona seguirán muy de cerca la gala, ya que dos de sus mayores estrellas pueden llevarse el Balón de Oro a casa. El contexto más reciente también es clave, ya que el conjunto blanco viene de ganarle el Clásico al Barcelona hace menos de 24 horas. Además, el francés marcó un doblete en el encuentro. Por otro lado, el canterano blaugrana no pudo mostrar su mejor versión y falló una ocasión clara frente a Lunin.

¿A qué hora se nombra al ganador del Balón de Oro?

El evento comienza a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Los múltiples reconocimientos y la alfombra roja hacen que el acto vaya mucho más allá del último premio. Según las estimaciones marcadas por el horario de la retransmisión, el anuncio previsto del ganador del Balón de Oro está prevista para las 22:55 horas. Después, el elegido tomará el micrófono para pronunciar unas palabras.