Balón de Oro 2026, en directo online: dónde ver en vivo la gala, los ganadores, alfombra roja, dónde ver gratis, entrega de premios y todos los detalles en tiempo real
La 70ª edición de la gala del Balón de Oro se celebra en el London Palladium de Londres
Mbappé, Kane y Lamine Yamal se postulan como los principales favoritos para hacerse con el galardón
¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro?
La espera se ha terminado, la gala del Balón de Oro se celebra este lunes, 26 de octubre. En el evento del London Palladium se entregarán varios de los premios más importantes del mundo del fútbol, como el Kopa (mejor jugador joven, menor de 21 años) o el Yashin (mejor portero del mundo). Sin embargo, el público estará pegado a la pantalla para ver qué jugador recibe el galardón más importante, el del mejor jugador del mundo. No te pierdas ningún detalle en el directo de OKDIARIO.
Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane son los tres nombres favoritos para llevarse el reconocimiento. Cada edición es un mundo y en ocasiones la decisión final parece obvia. Sin embargo, en 2026 no hay un favorito claro y el ganador se decidirá por pequeños detalles. A nivel de títulos, Fabián Ruiz llevaría la delantera, ya que ha ganado la Champions con el PSG y el Mundial con España.
El Real Madrid y el Barcelona seguirán muy de cerca la gala, ya que dos de sus mayores estrellas pueden llevarse el Balón de Oro a casa. El contexto más reciente también es clave, ya que el conjunto blanco viene de ganarle el Clásico al Barcelona hace menos de 24 horas. Además, el francés marcó un doblete en el encuentro. Por otro lado, el canterano blaugrana no pudo mostrar su mejor versión y falló una ocasión clara frente a Lunin.
¿A qué hora se nombra al ganador del Balón de Oro?
El evento comienza a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Los múltiples reconocimientos y la alfombra roja hacen que el acto vaya mucho más allá del último premio. Según las estimaciones marcadas por el horario de la retransmisión, el anuncio previsto del ganador del Balón de Oro está prevista para las 22:55 horas. Después, el elegido tomará el micrófono para pronunciar unas palabras.
El Real Madrid y el Bayern ya están en la gala
Ambos equipos han llegado en conjunto. Olise ha sido uno de los más llamativos con un conjunto bastante moderno. Kylian Mbappé ha optado por un estilo más clásico y luce esmoquin con pajarita.
¿Por qué la gala del Balón de Oro no ha comenzado a las 21:00 horas?
El evento tendría que haber empezado a estas alturas. Sin embargo, la organización ha dado un aviso de última hora, donde han notificado que el arranque se retrasa 30 minutos por problemas de tráfico en Londres.
Cubarsí no estará en la gala del Balón de Oro
El central del Barcelona ha informado que tenía décimas de fiebre. Sin embargo, el club le ha avisado que no ganará el Trofeo Kopa. Salvo sorpresa, Lamine Yamal se llevará el premio al mejor jugador menor de 21 años.
¿Cómo se elige al Balón de Oro 2026?
El ganador del Balón de Oro se elige entre los 30 candidatos, seleccionados por periodistas de France Football y L’Équipe. Después, 100 periodistas votan para el Balón de Oro masculino y 50 los que lo hacen para el Balón de Oro femenino. Descubra aquí todos los detalles.
¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026?
Esta edición es una de las más reñidas de los últimos años. Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son los principales favoritos, pero hay más nombres sobre la mesa. Consulte aquí todos los candidatos.
Última hora: el inicio de la gala del Balón de Oro se retrasa media hora
El inicio estaba previsto para las 21:00 horas. Sin embargo, la organización ha retrasado el avance 30 minutos por problemas con el tráfico en Londres.
Ronaldo Nazario será el encargado de entregar el Balón de Oro
La leyenda brasileña deja claro que «no le han dado nada«, por lo que no puede dar ninguna pista sobre el ganador. Además, explica que los criterios no siempre son los mismos, algo que dificulta la intuición.
Unai Simón llega al London Palladium
El guardameta ha sido tendencia en redes sociales tras llegar a la gala en un vuelo comercial. En su paso por la alfombra roja, destaca que Luis de la Fuente está muy orgulloso de tener a los tres porteros españoles del Mundial nominados.
Un falso Lamine Yamal ha sido perseguido en Londres
Un doble del extremo del Barcelona ha aparecido en el centro de la ciudad. Cientos de personas le han seguido para intentar sacarse una foto pensando que era el futbolista.
Empiezan a llegar las leyendas del fútbol a la alfombra roja
La gala del Balón de Oro es un evento que nadie quiere perderse. Los grandes de todos los tiempos ya están apareciendo en la alfombra roja. Patrick Vieira ha sido uno de los primeros y no ha dudado en mojarse sobre su favorito. El ex del Arsenal apoya a su compatriota, Kylian Mbappé.
Kane habla sobre Lamine Yamal
El delantero se ha detenido en la alfombra roja. Al igual que en el resto de su campaña, se ha mostrado muy tranquilo y no ha querido hacer declaraciones demasiado contundentes, de hecho, destaca el nivel del extremo del Barcelona: «Es un jugador increíble, ha empezado su carrera muy muy bien».