Cómo se elige al Balón de Oro 2026: quiénes votan y qué normas hay

El Balón de Oro 2026 está a punto de revelarse. Los 30 mejores futbolistas de la pasada campaña buscan conseguir un premio icónico y legendario que se dará el próximo lunes 26 de octubre en Londres.

En un año de Mundial, ganado por España, la influencia de nuestro fútbol en la gala es más que reseñable. Lamine Yamal, Rodri, Fabián… numerosos talentos se unen a los ya clásicos Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Erling Haaland, entre otros.

Descubre cómo es el proceso de votación y quién decide el ganador del Balón de Oro 2026, además de los criterios que se siguen para repartir uno de los premios más importantes y trascendentes del deporte internacional.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026

El ganador del Balón de Oro se elige entre los 30 candidatos, seleccionados por periodistas de France Football y L’Équipe. Estos entran en la lista por su rendimiento tanto individual como colectivo. A partir de ahí, son 100 los periodistas que votan para el Balón de Oro masculino y 50 los que lo hacen para el Balón de Oro femenino.

¿Vota el público en el Balón de Oro 2026?

No, el público no vota para el Balón de Oro 2026. El público no influye en la decisión final del galardón ni en quienes entran en la lista de los 30 merecedores del trofeo.

Quiénes votan al ganador del Balón de Oro

El ganador del Balón de Oro masculino es decidido por el voto de 100 periodistas, uno para cada país de los 100 primeros del ranking de la FIFA. En el caso del Balón de Oro femenino, la cifra pasa a 50.

Cada periodista recibe la lista de los 30 candidatos seleccionados previamente y elabora una propia con sus 10 favoritos, ordenados del primero al décimo, a los cuales se les asigna una puntuación en base a la posición que ocupan.

Anteriormente, también participaban en la votación los capitanes y los seleccionadores de los conjuntos internacionales, pero desde la edición de 2016 todo se reduce al veredicto de los periodistas.

Qué normas y criterios se siguen para votar al Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026, al igual que los entregados en pasadas ediciones, se elige con base en tres criterios claros a lo largo de toda la temporada. Los 100 periodistas masculinos y 50 femeninos votan en relación a diversas normas:

Rendimiento individual: el nivel mostrado durante la temporada por el jugador, ya sea atendiendo a sus estadísticas o impacto en el juego.

el nivel mostrado durante la temporada por el jugador, ya sea atendiendo a sus estadísticas o impacto en el juego. Rendimiento colectivo: los títulos conseguidos por el propio jugador y los resultados de su equipo.

los títulos conseguidos por el propio jugador y los resultados de su equipo. Clase y juego limpio: se tiene en cuenta el comportamiento del futbolista.

El Balón de Oro reúne a los mejores futbolistas del planeta en una gala que queda para el recuerdo. El lunes 26 de octubre, el mundo conocerá al nuevo premiado en un evento especial en Londres, conmemorando el 70 aniversario del icónico trofeo.