Todo lo que debes saber sobre el Balón de Oro: todos los candidatos, los premios, cuándo y dónde se celebra…

El mundo del fútbol se prepara para una nueva gala del Balón de Oro. Los mejores deportistas del año vuelven a darse cita en un premio icónico que designa al más destacado de la temporada. La edición 2026 llega con sabor español.

El actual Balón de Oro es Ousmane Dembélé, atacante del París Saint-Germain. En esta ocasión, diversos candidatos se postulan para conseguir un premio levantado por distintas leyendas a lo largo de la historia. En 2024 lo consiguió Rodri, convirtiéndose en el primer español en la historia en levantarlo.

Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 será el próximo lunes 26 de octubre a las 21:00 h. La edición número 70 de este glamuroso evento está al caer, con distintos españoles en la carrera por conseguirlo.

El premio es designado por la UEFA, en colaboración con la revista France Football, para designar al jugador que mejor temporada ha tenido. En un año en que ha habido Mundial, ganado por la España de Luis de la Fuente, numerosos candidatos están cualificados para llevárselo.

Dónde es la gala del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará en el London Palladium de Londres (Inglaterra), con motivo del 70 aniversario del premio conseguido por Sir Stanley Matthews en 1956, primer Balón de Oro de la historia.

Todos los premios de la gala del Balón de Oro 2026

En la gala del Balón de Oro 2026, como viene siendo habitual en los últimos años, se entregarán hasta 13 premios, mezclados en galardones masculinos, femeninos y mixtos.

Estos son los 13 premios que se entregarán el próximo 26 de octubre en el evento de Londres:

Balón de Oro (masculino y femenino) : premio al mejor jugador de la temporada

: premio al mejor jugador de la temporada Trofeo Kopa (masculino y femenino) : premio al mejor jugador joven sub-21.

: premio al mejor jugador joven sub-21. Trofeo Yashin (masculino y femenino) : premio al mejor portero

: premio al mejor portero Trofeo Johan Cruyff (masculino y femenino) : premio al mejor entrenador

: premio al mejor entrenador Trofeo Gerd Müller (masculino y femenino): premio al máximo goleador de la temporada

premio al máximo goleador de la temporada Mejor Club (masculino y femenino): premio al club más destacado de la temporada

premio al club más destacado de la temporada Premio Sócrates: Reconocimiento a la labor social o humanitaria de un futbolista

Los candidatos al Balón de Oro 2026

Estos son los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 masculino del próximo lunes 26 de octubre según la UEFA. Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz… numerosos españoles están entre los favoritos para alzarse con el trofeo: