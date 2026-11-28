¡Palmeiras vuelve a ser el rey de América! El conjunto verdao cumplió con los pronósticos y se convirtió en campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. Lo hizo con un solitario gol de Ramón Sosa en el minuto 52. Lo intentó hasta el final el Estudiantes de La Plata, pero no pudieron batir a los brasileños. Subcampeones el pasado año, este 2026 lo cierran a lo grande, proclamándose campeones de Sudamérica y confirmando la hegemonía del fútbol brasileño. Desde que ganara River en aquella final del Bernabéu en 2018, el campeón ha sido siempre de Brasil; tres de ellas para los de Abel Ferreira.

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