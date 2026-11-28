España gana sin complicaciones a Chile. Goleada por 3-0 de la Selección, que se adelantó nada más comenzar el encuentro por medio de Claudia Pina y al que siguieron los tantos de Fiamma y Clara Pinedo. En un partido en el que las de Sonia Bermúdez dominaron de principio a fin, sólo hubo una pega, puesto que de nuevo quedó claro que los penaltis son una cuestión a mejorar. Dos fallaron.

Muchos cambios los que hacía Sonia Bermúdez en su equipo tipo, en el que, lógicamente, no estaban las ausentes en esta concentración, como Alexia, Mariona, Paredes, Mapi León, Ona Batlle o Cata, pero en el que tampoco entraban Patri Guijarro o Salma Paralluelo. Sobre el césped, habituales como Aitana, Olga, Pina o Edna Imade y mucha prueba. Muchas novedades, por tanto, destacando por encima de todas el debut de Silvia Cristóbal.

La defensa del Real Madrid llegaba directa al once y jugaría todo el encuentro. Misa aparecía bajo palos, en un equipo en el que también formaban Jana, Laia Codina, Serrajordi, Fiamma o Eva Navarro. Un once para experimentar y que dio respuestas inmediatas en el Reino de León.

Porque aplaudía nada más comenzar Sonia Bermúdez gracias al gol marcado por Claudia Pina. Primer minuto de juego y la del Barça aprovechaba un rechace de la portera Torrero para mandarlo a guardar. Muy fácil lo hicieron entre Eva y Aitana para que la delantera no fallara.

Apuntaba a goleada y España apretaba en busca de ella. España dominaba claramente ante una selección mucho más inferior. Olga, en una incorporación desde la izquierda la mandó al larguero, mientras que Pina estrelló en el palo un penalti por una clara mano en el área de Chile.

No se movería el marcador antes del descanso, pese al asedio de España. Hubo que esperar hasta el 56′ para ver el segundo, que llegó por medio de Fiamma. Porque Aitana desaprovechó otro penalti, pero la del Atlético aprovechó el rechace de Torrero para poner el segundo y levantar a los 10.315 espectadores que soportaban el frío en las gradas de León para ver por primera vez a la selección española femenina.

Pinedo, que había entrado al descanso, la mandaba también a la madera. Tercera vez para España, aunque la del Athletic se desquitaba minutos después. Eso sí, antes llegaba el momento de los debuts. Al de Cristóbal, se había sumado tras la primera mitad el de Ainhoa Marín y, con la hora de juego cumplida, entraban Cecilia Marcos, Júlia Bartel y Sara Ortega, mientras que también ingresaba Lucía Corrales, que se ha consolidado en el lateral zurdo.

Ya con el 3-0, España levantaba el pie del acelerador. La Selección cerraba el partido con un nuevo triunfo y buenas sensaciones de las nuevas caras de esta convocatoria. En una semana, España jugará su segundo partido de este parón internacional. Será en La Coruña, donde se enfrentará a Venezuela.