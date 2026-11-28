Solucionar las filtraciones en una terraza puede parecerte muy complicado, pero no siempre es necesario arrancar todas las baldosas. Para algunos casos, los albañiles tienen un buen truco para mejorar el impermeabilizante.

Si el suelo está bien sujeto y reúne las condiciones necesarias, puede recibir un revestimiento impermeabilizante por encima. El caucho líquido aplicado con rodillo permite formar esa protección sin recurrir a una demolición, aunque el trabajo empieza bastante antes de abrir el bote.

Eso sí, para que funcione, hay que escoger un producto compatible con el suelo existente y con el uso de la terraza. Por ejemplo, una cubierta a la que se sube ocasionalmente necesita prestaciones diferentes de un espacio donde se come, se arrastran sillas y se camina a diario.

Cuándo se puede impermeabilizar una terraza sin levantar baldosas

El caucho líquido no deja de ser el nombre comercial de los revestimientos elásticos, frecuentemente acrílicos, que pueden extenderse con brocha o rodillo.

El secreto del truco de albañilería es que al secarse forman una membrana flexible. De hecho, se ajustan a la terraza que tengas porque existen formulaciones indicadas para soportes como hormigón, rasilla o determinados pavimentos cerámicos.

En todo caso, antes de cubrir el suelo conviene revisar las baldosas sueltas, las juntas deterioradas y las capas antiguas que se estén despegando. Si aplicas el impermeabilizante sin cuidado, puede no servirte de nada. También hay que comprobar cómo evacúa el agua.

Por ejemplo, debes retirar la suciedad, la grasa y los restos adheridos, reparar los desperfectos y respetar las condiciones de humedad del soporte. En los sistemas que necesitan imprimación, esta ayuda a que las capas posteriores se anclen correctamente.

Cómo aplicar el truco del caucho líquido con rodillo de los albañiles

Con el soporte preparado, lo mejor es trabajar primero los encuentros con paredes, desagües y otros puntos donde el rodillo no llega bien. Son zonas que necesitan continuidad con el resto del revestimiento y, según el sistema, un refuerzo específico.

Cuando el fabricante prescribe una malla o banda, debe utilizarse la compatible con ese impermeabilizante e integrarse como indica su documentación.

Ten en cuenta que algunos productos necesitan un refuerzo para determinadas aplicaciones o para las condiciones de su garantía; comprar una pintura con fibras no permite dar por resueltos todos los encuentros.

La gracia del truco es que el rodillo permite repartir las manos de manera uniforme, respetando el consumo por metro cuadrado. Tener todo el suelo con un color uniforme no es prueba de nada.

Qué revisar antes de usar la terraza después de impermeabilizarla

Una vez terminada la aplicación, hay que distinguir entre una superficie seca al tacto y una membrana preparada para volver a usar la terraza. Volver a colocar las macetas o sacar los muebles antes de tiempo puede dañar el acabado recién hecho.

Además, algunos cauchos admiten únicamente paso ocasional y excluyen el tránsito pesado. Si la terraza funciona como comedor exterior, el sistema elegido debe contemplar ese desgaste o incorporar una protección adecuada.

Por eso lo mejor es que conserves la ficha técnica, anotes el producto utilizado y guardes fotografías de los encuentros antes de cubrirlos, para facilitar las revisiones posteriores.