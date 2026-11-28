Gobernaba el mayor imperio de su tiempo, pero cada mañana se enfrentaba a lo mismo que cualquiera de nosotros: tratar con personas difíciles. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes nombres de la filosofía estoica, dejó escrita en sus Meditaciones una pequeña rutina mental para empezar el día preparado. Su lección, entre las frases célebres más citadas de la Antigüedad, sigue siendo sorprendentemente útil casi dos mil años después.

Lo que escribió Marco Aurelio al comenzar el día

El pasaje abre el libro II de las Meditaciones. En él, el emperador se da a sí mismo un consejo para cada mañana: asumir de antemano que a lo largo de la jornada se va a cruzar con gente que le pondrá a prueba. En una traducción clásica al español, la frase dice así: «Tropezaré hoy con algún curioso, con algún ingrato, con algún provocativo». A esa lista añade después al mentiroso, al envidioso y al intratable.

No se trata de una visión pesimista del mundo, sino de un ejercicio de preparación. Marco Aurelio no esperaba que los demás se comportaran siempre bien: daba por hecho que no sería así, y eso le permitía no dejarse sorprender ni arrastrar por el enfado.

Por qué no merece la pena enfadarse con ellos

Lo más interesante del pasaje es la explicación que da a continuación. Según el emperador, quienes actúan así lo hacen por ignorancia: no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por eso, razona, ninguno de ellos puede dañarle de verdad, porque nadie puede obligarle a actuar mal ni a perder su propia rectitud.

Y añade una idea todavía más profunda: todos los seres humanos están hechos para colaborar entre sí, como los pies, las manos o los párpados de un mismo cuerpo. Enfadarse con los demás o darles la espalda, concluye, va contra esa naturaleza compartida. En lugar de odio, Marco Aurelio propone algo parecido a la comprensión: si el otro se equivoca por ignorancia, lo sensato es no responder con la misma moneda.

Una lección muy útil para la vida diaria

La enseñanza tiene una aplicación muy práctica. Quien empieza el día asumiendo que encontrará interrupciones, desplantes o faltas de respeto está mejor preparado para no tomárselo como algo personal. Es lo que ocurre, por ejemplo, con quienes interrumpen siempre una conversación: entender por qué lo hacen ayuda a no responder desde el enfado.

Los estoicos llamaban a este tipo de ejercicio anticipar los males: imaginar de antemano las dificultades para que, cuando lleguen, no nos pillen desprevenidos. No se trata de esperar lo peor de todo el mundo, sino de proteger la propia serenidad frente a lo que no depende de nosotros, que es, precisamente, el comportamiento de los demás.

Quién fue Marco Aurelio

Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 y fue emperador desde el 161 hasta su muerte, en el 180. Su reinado estuvo marcado por las guerras en las fronteras del Imperio y por una grave epidemia, y buena parte de sus Meditaciones las escribió en campaña militar.

Lo más llamativo es que nunca pensó en publicarlas. Las escribió en griego, como un cuaderno personal de reflexiones dirigido a sí mismo, para recordarse cómo quería vivir. Ese carácter íntimo es, probablemente, lo que las ha convertido en una de las obras de filosofía más leídas de la historia: no son los consejos de un sabio a sus discípulos, sino los recordatorios que un hombre poderoso se hacía para no perder el rumbo. Puedes consultar el texto completo de las Meditaciones en su edición de dominio público del Proyecto Gutenberg.