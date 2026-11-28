Frenkie de Jong es uno de los comodines más polivalentes que tiene Hansi Flick en su plantilla. Uno de sus últimos descubrimientos, como ya lo fue Eric García la temporada pasada. Últimamente, el holandés está jugando más minutos de central o incluso de lateral que en su posición, la de mediocentro. Sus grandes actuaciones en defensa hacen dudar al técnico alemán de cara a los próximos partidos.

Las bajas en defensa, que dejaron la zaga del Barcelona bastante mermada, obligaron a Hansi Flick a utilizar a De Jong en unas posiciones nuevas para él. Con Rodri y Bernal en su sitio en el medio, el holandés ha estado jugando durante las últimas semanas como central o incluso en el lateral. Pero ahora ya están recuperados Eric, Koundé e incluso Christensen.

El tema es que el rendimiento de De Jong como central ha sido muy alto, sobre todo en la salida de balón. Un aspecto que a Flick le gusta especialmente. Por eso la gran duda ahora para Flick. Mantenerlo como defensa o devolverlo a su posición. Contra el Deportivo y Atlético de Madrid esta semana podemos salir de dudas. Y es que, como central, el equipo mejora por momentos.

Frenkie de Jong ya ha dejado claro que él está a disposición del entrenador. Prefiere ser mediocentro, pero si hay que jugar en defensa, lo hará. Y Flick está encantado con su jugador, elogiando una y otra vez su predisposición a ayudar al equipo.

De Jong volvió de su lesión, que le hizo perderse los primeros meses de competición, el pasado 25 de octubre en el Clásico de Liga. Desde ese momento, el holandés ha jugado tres partidos como titular. Los tres como defensa. Solamente ha jugado como mediocentro en algunos ratitos que ha salido como suplente. La mejor noticia para Flick es que ha recuperado a un jugador que es un verdadero comodín.