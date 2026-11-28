La convocatoria del Barcelona para viajar a A Coruña y medirse al Deportivo en Riazor con motivo de la decimocuarta jornada de la Liga tiene las dos grandes novedades de Rodri y Christensen. Ambos se han entrenado con el grupo y viajan con el equipo. También entra en la convocatoria Lamine Yamal tras recuperarse de las molestias que le impidieron viajar a Bakú.

Hansi Flick tiene cinco bajas del primer equipo en esta convocatoria para medirse al Deportivo de A Coruña. No está Fermín López por sanción (también se perderá el próximo partido contra el Atlético de Madrid). Son también baja por lesión Xavi Espart y Roony. Las dos últimas bajas en incorporarse a la enfermería blaugrana son las de Marc Bernal y Alejandro Balde.

El Barcelona vuela desde las 18:30 de este sábado a tierras gallegas para medirse al Deportivo. El cuadro blaugrana jugará en Riazor este domingo a las 16:15 con el objetivo de mantener la distancia en el liderato con el Real Madrid. Vivirán el partido de los blancos contra el Alavés en su hotel de concentración.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar este sábado a A Coruña para medirse al Deportivo en la decimocuarta jornada de la Liga: