Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de Liga que disputa el Barcelona este domingo contra el Deportivo de A Coruña en Riazor. Un entrenador alemán que recupera a Rodri y Christensen para la causa, pero que pierde a Bernal y Balde.

«Siempre digo que tenemos mucha calidad en la plantilla, es importante dar minutos a todo el mundo. Fue importante ante el Sabah. Tenemos que ver la situación de los lesionados, que no es fácil. Gerard siempre juega a un buen nivel, pero a veces necesita descansar. Tenemos que gestionarlo. Es importante que los jugadores estén frescos para nuestro estilo. Necesitamos intensidad y estar concentrados en cada acción. Manejar los minutos es importante», comenzó declarando el entrenador del Barcelona en rueda de prensa.

«Bernal está fuera, también Balde. Rodri, Lamine y Christensen viajarán y podrán jugar», confirmó Hansi Flick ante los medios sobre las bajas y las altas del equipo.

Sobre De Jong: «Frenkie hizo un buen trabajo como central, nos ayudó. Es una situación difícil. Todos sabemos que es centrocampista y que puede darnos mucho allí. Tenemos que ver qué nos encontramos mañana. Hay tres posiciones en el centro del campo y mucha calidad. Tenemos que decidir. También es muy importante el partido del miércoles».

«Fermín estaba en un buen momento: sus desmarques al espacio son muy importantes. Dani también puede hacerlo. Tiene diferentes puntos fuertes, pero los dos tienen mucho talento. Dani es más para controlar el partido, dar el último pase… Fermín también, pero es un poco más sorprendente. Nos da muchas opciones. Lo demostró especialmente contra el Atlético. Estoy contento de que Dani esté de vuelta, un jugador más para controlar los partidos. Dos jugadores de nivel top», señaló Hansi Flick.

«Al final, siempre hay presión. También en mi trabajo, como entrenador. Cuando no salen los resultados esperados, hay presión. Igual tengo un ojo puesto en el partido del Madrid, pero al final es un camino largo hasta el final de temporada. Tenemos que jugar nuestro mejor juego y siempre para ganar. Esto es el Barça, nada más», añadió el técnico germano ante los medios de comunicación.

«Cuando firmé el contrato, ya sabía esto. Siempre hay presión. Es un privilegio trabajar para el Barça porque podemos jugar títulos, que es lo más importante para la carrera de un jugador o un entrenador. La presión es alta, pero si ganas, las emociones son geniales. Las rúas fueron increíbles, queremos volver a sentirlo. Trabajamos muy duro para hacer felices a los aficionados», dijo el técnico alemán.

«Pedri está en un buen momento, está al 100%, a un buen nivel. Tenemos otras opciones en el equipo, es bueno manejar los minutos con estos minutos. Bernal no tiene una gran lesión, tenemos que verlo. Está fuera para este partido y quizá para el Atlético», señaló Flick sobre Marc Bernal, que es baja, y Pedri.

Sobre su enfado contra el Sabah: «Controlamos el partido y al final hubo un error similar al que hicimos contra el Villarreal. Siempre hablamos de los errores para minimizarlos, me enfadé por ello y quería chutar el balón, pero igual veía la roja, así que mejor que no lo hiciera. Empezamos con la actitud correcta y centrados, y eso es lo más importante cuando juegas tan lejos de casa. Quizá no es el mismo nivel, pero hay que respetarles porque es la Champions, y el objetivo eran los tres puntos».

La rueda de prensa ha terminado con una respuesta surrealista. Le han preguntado si con dos cervezas se atrevería a hablar en castellano en las ruedas de prensa. «No bebo cerveza, así que no es ninguna opción», respondió Flick con cara de pocos amigos.