Isidro Díaz de Mera será el encargado de arbitrar el Deportivo-Barcelona de este domingo en Riazor. El colegiado ciudadrealeño ha sido el elegido por el CTA para un partido vital de la temporada, ya que el equipo de Hansi Flick se juega mucho este fin de semana para conservar el liderato, ya que sabrá qué han hecho tanto Real Madrid como Atlético este sábado. Un árbitro que ha estado en varias jugadas polémicas esta temporada.

Fue el colegiado que expulsó a Vinicius en el Real Madrid-Villarreal tras agarrar del pelo a un rival antes de que el brasileño marcase gol. Una expulsión que más tarde le provocó quedarse sin jugar los próximos cuatro partidos de Liga. Esta vez estará en el césped gallego para arbitrar un partido histórico de nuestro fútbol entre dos equipos que han demostrado mucha calidad este curso. En el VAR le acompañará Trujillo Suárez en un partido que disputará a las 16:15, coincidiendo con el 29-N en el que millones de españoles se irán a las urnas para elegir al nuevo Gobierno.