Carmen Machi se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas y respetadas de nuestro país. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una enorme versatilidad, participando en proyectos de televisión, cine y teatro que le han permitido ganarse el cariño del público. Sin embargo, detrás de esa exitosa carrera también ha tenido que afrontar momentos especialmente complicados que hasta ahora no había contado con tanto detalle.

La intérprete acaba de regresar a la pequeña pantalla con la segunda temporada de Celeste, la ficción en la que da vida a una inspectora de Hacienda. Un nuevo trabajo que vuelve a demostrar su capacidad para ponerse en la piel de personajes muy diferentes. No obstante, durante su última visita a El Hormiguero, quiso hablar de una experiencia personal que nada tiene que ver con sus éxitos profesionales.

En su conversación con Pablo Motos, Machi reconoció que hubo una etapa en la que tuvo que detener completamente su actividad laboral debido a un problema de salud mental. «Tuve que parar porque era incapaz de salir a la calle», reconoció con naturalidad.

Cuatro o cinco meses alejada de los focos

La actriz explicó que, durante mucho tiempo, no había sido plenamente consciente del desgaste que estaba acumulando. El trabajo le proporcionaba satisfacción y le permitía mantenerse ocupada, pero también podía convertirse en una manera de dejar en segundo plano otras cuestiones personales. «Qué afortunados somos de estar trabajando y haciendo lo que queremos. Aunque a veces hay parte de la vida que también te afecta y a veces también la vas encubriendo un poco con el trabajo», reflexionó.

En su caso, el problema terminó manifestándose de una forma que nunca había experimentado. Machi sufrió episodios de ansiedad y pánico tan intensos que tuvo que acudir repetidamente a los servicios de urgencias. La situación llegó a ser especialmente preocupante mientras se encontraba trabajando en una película, cuando comenzó a experimentar síntomas físicos que le resultaban completamente desconocidos.

«Acababa en urgencias todas las noches, tensión disparada… era increíble lo que pasaba, pánico absoluto», recordó durante la entrevista. La intérprete reconoció que no entendía qué le estaba sucediendo y que aquella falta de respuestas aumentaba todavía más su preocupación.

Tuvo que pedir ayuda profesional

Lejos de ocultar lo sucedido, Carmen Machi ha aprovechado para insistir en la necesidad de reconocer estos problemas y buscar asistencia especializada. La actriz explicó que necesitó recurrir tanto a tratamiento psiquiátrico como a terapia para recuperar progresivamente el control de su vida.

«Eso es ansiedad y hay que tratarla», señaló con claridad. También defendió la importancia de los profesionales y de los tratamientos adecuados, pronunciándose a favor de la ayuda farmacológica cuando resulta necesaria. «Y viva la química y viva los profesionales que te aportan la química», afirmó.

Para Machi, uno de los aspectos más complicados de aquellos episodios era precisamente no saber qué estaba ocurriendo en su organismo. La sensación de perder el control sobre el propio cuerpo y no encontrar una explicación inmediata convertía cada ataque en una experiencia aterradora.

«A veces si no le dedicas demasiado tiempo a la vida o le dedicas mucho, eso también afecta», explicó. Una reflexión con la que quiso recordar que trabajar en aquello que a uno le apasiona no significa estar protegido frente a los problemas emocionales.

Las señales que hacen saltar las alarmas

Durante la conversación, Carmen Machi también describió algunas de las sensaciones que experimentaba cuando comenzaba a sufrir una crisis. Su intención fue explicar cómo identificar los primeros síntomas y la importancia de comunicar lo que está sucediendo a las personas que se encuentran alrededor.

La actriz recordó que uno de los primeros indicios era una sensación repentina de calor muy intenso. A continuación, comenzaba a sentirse desconectada de lo que sucedía a su alrededor, como si estuviera observando la situación desde fuera y no pudiera concentrarse en las conversaciones.

«Es extraño, no puedes controlar el cuerpo, sobre todo te cambia la temperatura corporal y ahí empieza todo», explicó. Una descripción con la que quiso acercar al público a una experiencia que, según reconoció, resulta muy difícil de comprender cuando no se ha vivido personalmente.

Pero hubo una enseñanza que quiso destacar especialmente: hablar abiertamente de lo que estaba ocurriendo. Para Machi, reconocer delante de los demás que estaba sufriendo un ataque de ansiedad suponía un primer paso para reducir la angustia.

«Me está dando un ataque de ansiedad, así que perdonar o me voy o que lo sepáis», explicaba que era una de las maneras de comunicarlo. Según su experiencia, poner palabras a lo que estaba sintiendo le ayudaba a recuperar parte de la tranquilidad. «En ese momento se va a la mitad, el 50% desaparece del pánico», aseguró.

Con su testimonio en El Hormiguero, Carmen Machi ha mostrado una faceta mucho más personal y vulnerable, alejada de los personajes que interpreta delante de las cámaras.