Kate Middleton ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores de su nuevo documental, que se estrenará en tan solo unas horas. La princesa de Gales no ha podido contener las lágrimas al escuchar los mensajes que sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, le habían preparado para darle ánimos durante uno de los desafíos más especiales y exigentes de su vida. Unas palabras llenas de ternura que han conseguido emocionarla y que muestran el papel fundamental que sus pequeños han desempeñado durante su recuperación.

El momento forma parte de Heal, el documental de 30 minutos que se estrenará el próximo 29 de noviembre en la BBC y en el que Kate comparte una faceta especialmente íntima de su experiencia con el cáncer. A través de estas imágenes, la princesa permite conocer cómo ha afrontado los últimos años y la importancia que ha tenido el cariño de su familia en los momentos de mayor incertidumbre.

La sorpresa llegó durante su participación en el reto de las Tres Cumbres, una aventura que la llevó a recorrer las tres montañas más altas de Reino Unido en menos de 24 horas. En la cima de Scafell Pike, en Inglaterra, su hermano James Middleton le hizo llegar unos vídeos protagonizados por sus sobrinos. Un regalo inesperado que convirtió aquel instante en uno de los más emotivos de toda la experiencia.

Las palabras de sus hijos

El primero en aparecer fue el príncipe Louis, que quiso dedicarle a su madre un mensaje cargado de cariño. «Hola, mamá. Te quiero mucho y espero que te vaya bien en la montaña. Recuerda que siempre estoy en tu corazón contigo y te quiero muchísimo. Te seguiré a todas partes y siempre estaré contigo», le transmitió el pequeño, antes de desearle mucha suerte y enviarle todo su amor.

A continuación, el príncipe George también quiso hacerle llegar su apoyo. El mayor de los hijos de los príncipes de Gales le recordó que estaban pensando en ella en ese mismo momento y que toda la familia confiaba en que conseguiría superar el desafío. «Te ves muy, muy fuerte. Sigue así, te apoyamos incondicionalmente. Te queremos muchísimo», fueron algunas de sus palabras, con las que quiso transmitirle que no estaba sola en aquella aventura.

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La princesa Charlotte tampoco quiso perder la oportunidad de animar a su madre. La pequeña, que incluso le había prestado una botella de agua morada para la caminata, le dedicó unas palabras llenas de entusiasmo: «Hola, mami. Te quiero muchísimo. Estamos muy orgullosos de que estés haciendo tu caminata y superando tus retos. Te deseamos mucha suerte y te estaré animando. ¡Hasta pronto!».

Unas declaraciones que reflejan la complicidad que existe entre ellos y que hicieron que Kate viviera uno de los momentos más especiales de su recorrido. Tras recibir las muestras de cariño de sus pequeños, la princesa abrazó a su hermano antes de colocar una piedra sobre un mojón en la cima y dedicar aquel gesto a sus hijos: «Esto es para los niños».

Kate recuerda los momentos más difíciles de su enfermedad

Más allá de la emotividad de estos mensajes, el documental también permite a la princesa de Gales hablar con una sinceridad poco habitual sobre el impacto que tuvo el cáncer en su vida. Kate recuerda especialmente su estancia hospitalaria en enero de 2024 y describe aquella etapa como una experiencia aterradora y desorientadora. «Creo que perdía y recuperaba la consciencia intermitentemente. Fue un momento muy oscuro», relata. También explica el consuelo que supuso sentir que alguien permanecía a su lado cuando más lo necesitaba. La princesa reflexiona además sobre cómo una enfermedad de estas características transforma mucho más que el cuerpo: «El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que piensas y sientes, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida».

Con este documental, Kate Middleton comparte una lección que asegura haber aprendido durante su propio proceso: la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones complicadas, incluso sin necesidad de encontrar las palabras adecuadas. «Simplemente tenemos que estar ahí. Y así es como se ve el amor», explica.

Un mensaje que adquiere todavía más significado después de escuchar a George, Charlotte y Louis. Porque, en medio de una de las etapas más difíciles de su vida, Kate encontró en sus hijos una de sus mayores fuentes de fuerza. Sus palabras, sus abrazos y su presencia se han convertido en el recuerdo más bonito de una aventura que va mucho más allá de conquistar tres montañas.