Cualquiera que haya sufrido esta enfermedad en su familia, sabe lo complicado que puede resultar enfrentarse al cáncer. Por eso cuando alguien como Kate Middleton, la princesa de Gales, cuenta su experiencia en un documental, esto causa un gran revuelo. La futura reina británica a sus 44 años ha decidido sincerarse delante de la cámara en el documental Heal (Sanar) que se emitirá el domingo 29 de noviembre en BBC One y BBC iPlayer y posteriormente llegará a otros países como Estados Unidos, Australia y Canadá. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada ni plataforma asignada para España del documental Heal. En el tráiler del documental que vamos a colgar al final de este artículo, vemos a Kate Middelton hablando con otros pacientes y diciendo lo siguiente: «El cáncer realmente te cambia. Cambia tu cuerpo. Te transforma físicamente. Pero hay un aspecto mucho más profundo en lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti».

El objetivo de este documental, como los príncipes de Gales han explicado en una de sus cuentas en redes sociales, es ayudar a otras personas a afrontar el diagnóstico y la recuperación del cáncer, además de promover una atención que tenga en cuenta el bienestar físico y emocional de los pacientes. Además, han confirmado que todos ingresos que se obtengan por su distribución se destinarán a The Royal Marsden Cancer Charity, una organización que trabaja para mejorar la atención y el apoyo a quienes conviven con esta enfermedad.

Este documental dura solo 30 minutos y espresentado por Kirsty Young, con Will Warr como director de fotografía, el cual ya había rodado otros vídeos para la familia, entre ellos en el que anunció el fin de su quimioterapia en septiembre de 2024.

Las declaraciones de Kate Middleton en el documental

El 16 de octubre de 2024 la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal programada en Londres y le detectaron que tenía cáncer. Kate Middleton lo anunció públicamente el 22 de marzo de 2024 mediante un mensaje en vídeo y en septiembre de ese mismo año anunció que había completado la quimioterapia en septiembre. En enero de 2025 Kate confirmó que el cáncer estaba en remisión.

Dos años más tarde de que se le detectase el cáncer, Kate se ha sincerado en este documental que se ha rodado mientras la princesa de Gales afrontaba el desafío National Three Peaks, que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en 24 horas. En el momento en el que está realizando una ruta de senderismo con su hermano James, Kate explica en el documental que nunca tocó la campana que tradicionalmente marca el final del tratamiento contra el cáncer. «No toqué la campana», le comenta Kate a su hermano. «Quizás este sea tu momento de tocar la campana», le responde.

Kate Middleton habla en el documental de la enfermedad y también del dolor que se sufre en los momentos críticos: «A menudo es a través del dolor como nos damos cuenta de que existe una belleza mayor más allá de él».

Al acabar el recorrido que ha realizado Kate y su hermano, el príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, la reciben con abrazos. Por eso en un momento del documental Kate Middleton habla también de la importancia de sentirse acompañada en los momentos difíciles. «Está claro que no tenemos que afrontar solos los desafíos de la vida», comenta la princesa de Gales.

La reincorporación a sus deberes reales

Kate Middleton, como ya hemos comentado, anunció en enero de 2025 que su enfermedad estaba en remisión y en los meses siguientes fue reincorporándose progresivamente a su agenda oficial y a su trabajo en sus organizaciones benéficas. En noviembre de este años los príncipes de Gales, Kate y Guillermo, acudieron a la localidad india de Mumbai a la ceremonia de los Premios Earthshot y este ha sido su primer viaje oficial al extranjero desde que comenzó su tratamiento médico.

Entre sus próximas apariciones se espera que la princesa de Gales acuda al Concierto Together at Christmas de villancicos el próximo viernes 11 de diciembre en la abadía de Westminster, al que acudirán unos 1.600 invitados y que se emitirá lo más posible el 24 de diciembre.

Además para 2027, ya se ha anunciado en octubre a través de su centro para la primera infancia The Royal Foundation Centre for Early Childhood, el nuevo proyecto de la princesa de Gales sobre infancia y naturaleza en el que se explorará los beneficios del contacto con la naturaleza, la creatividad y las relaciones humanas. Para este proyecto cuenta con el Ducado de Cornualles como socio fundador. Estaremos atentos a cuándo se estrenará este documental en España y en qué plataforma de streaming.