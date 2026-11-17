El viaje de Kate Middleton y el príncipe Guillermo a la India está dejando imágenes poco habituales en la agenda institucional de la familia real británica. Los príncipes de Gales aterrizaron el pasado lunes en Bombay con motivo de la sexta edición de los premios Earthshot, el prestigioso galardón medioambiental impulsado por el heredero al trono en 2020. Desde entonces, la pareja está aprovechando su estancia para acercarse a la realidad del país y protagonizar algunas escenas que se alejan de la habitual solemnidad de sus compromisos oficiales. Si durante su primera jornada sorprendieron al utilizar el metro de Bombay como dos pasajeros más y demostrar sus habilidades jugando al críquet callejero, este martes han vuelto a dejar una estampa difícil de olvidar: Guillermo se ha puesto al volante de un tuktuk eléctrico con Kate como pasajera de lujo.

La llegada de los príncipes de Gales a su siguiente compromiso ha tenido poco que ver con los habituales desplazamientos en coche oficial a los que están acostumbrados. En esta ocasión, el matrimonio ha sustituido el vehículo institucional por un tuktuk eléctrico de tres ruedas, con el que ha recorrido el paseo marítimo Skyline Viewpoint, en Bombay, hasta llegar al encuentro con los quince finalistas de los premios Earthshot. Una escena de película que ha tenido al hijo de Carlos III como conductor y a su esposa como una sonriente acompañante. Ambos han disfrutado de la experiencia y no han dudado en compartir algunas bromas a su llegada.

«No me he estrellado, estamos bien», ha comentado Guillermo entre risas al bajarse del vehículo. El príncipe también ha querido tranquilizar a los responsables de la compañía fabricante, a quienes ha asegurado que podían estar tranquilos porque había conseguido completar el trayecto sin incidentes. Kate, por su parte, tampoco ha ocultado su entusiasmo. «¡Es la mejor manera de llegar!», ha exclamado la princesa de Gales, que incluso ha reconocido que el asiento trasero le había resultado especialmente cómodo. Una experiencia que, a juzgar por sus comentarios, ambos repetirían encantados.

Y es que detrás de esta divertida estampa hay también un importante mensaje relacionado con el motivo principal de su viaje. El tuktuk que han utilizado pertenece a Mahindra Last Mile Mobility, una compañía india que se encuentra entre las quince finalistas de esta sexta edición de los premios Earthshot, concretamente en la categoría «Limpiemos nuestro aire». Su apuesta por los vehículos eléctricos de tres ruedas busca ofrecer alternativas de movilidad más sostenibles y asequibles, reduciendo así la contaminación atmosférica en las ciudades. Según los datos difundidos durante el encuentro, la empresa ha puesto en circulación cientos de miles de estos vehículos en los últimos años, convirtiéndose en uno de los proyectos que aspiran a transformar el transporte urbano en el país.

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Guillermo, que se ha mostrado especialmente interesado por las características del vehículo, ha tenido incluso ocasión de conversar con Sunam Mishra, director ejecutivo de la compañía. El heredero ha reconocido que se había «emocionado bastante» durante la conducción y que le habría gustado prolongar el recorrido. «Quería comprobar cuál era la velocidad máxima», ha comentado, haciendo referencia a las prestaciones de este modelo, que puede alcanzar los 55 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía cercana a los 190 kilómetros con una sola carga. Una curiosidad que ha permitido ver una faceta más distendida del príncipe durante una visita que está teniendo un marcado carácter medioambiental.

Tras esta particular llegada, los príncipes de Gales han mantenido un encuentro con los quince finalistas de los premios Earthshot, a quienes Guillermo ha querido felicitar personalmente por el trabajo desarrollado. El heredero ha animado a los representantes de las distintas iniciativas a disfrutar de la experiencia, independientemente de quién resulte finalmente ganador. «Disfrutad de esta noche, es un momento muy importante para vosotros y todos merecéis ganar», les ha trasladado. Una cita especialmente significativa para el príncipe, que ha convertido este proyecto en uno de los principales compromisos de su actividad pública.