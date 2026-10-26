Kate Middleton se suma a la tendencia de lo «usado» con su bolso Chanel arrugado de color verde bosque

Kate Middleton volvió a demostrar que los accesorios clásicos pueden transformar un estilismo de protocolo durante la visita de Estado del sultán de Omán al Reino Unido. La princesa de Gales participó en la recepción oficial de Haitham bin Tarik en el Castillo de Windsor, donde acompañó al príncipe Guillermo y a otros miembros de la familia real británica. Para la ocasión, eligió un abrigo verde oscuro de Alexander McQueen y un bolso Chanel en un tono verde bosque desaturado y ligeramente arrugado

Una combinación sofisticada que destacó por su elegancia, sobriedad y atención al detalle. La elección del bolso Chanel no pasó inadvertida entre los aficionados a la moda real. Mientras el abrigo aportaba estructura y presencia, el diseño incorporaba un toque de lujo atemporal sin restar protagonismo al conjunto. Por ello, la imagen de Kate Middleton volvió a poner de relieve una de las claves de su estilo: combinar prendas de diseñadores reconocidos con accesorios capaces de mantenerse vigente, temporada tras temporada.

El bolso Chanel que recupera Kate Middleton

El bolso acolchado de Chanel encaja precisamente en esa filosofía, gracias a una estética reconocible, versátil y asociada a la tradición de la casa francesa.

Vogue Italia afirma que su forma se veía ligeramente deformada, un detalle que recordaba las creaciones de Matthieu Blazy vistas en la pasarela Primavera/Verano 2026. Su presencia en un acto de esta relevancia también demuestra cómo un complemento puede reforzar la personalidad de un estilismo sin necesidad de recurrir a colores llamativos o adornos excesivos.

Las características del bolso Chanel acolchado

El bolso Chanel elegido por Kate Middleton pertenece a la familia de los diseños clásicos con solapa y acabado acolchado. Su estética combina elementos emblemáticos de la firma francesa con una silueta compacta. Sus características principales son:

Diseño acolchado

El acolchado en forma de rombos es uno de los rasgos más reconocibles de Chanel. Este patrón aporta textura y profundidad visual a la superficie del bolso, además de reforzar su identidad estética.

Su acabado permite que el accesorio destaque de manera discreta, sin depender de estampados o decoraciones llamativas.

Silueta clásica con solapa

La solapa frontal del bolso acolchado de Chanel proporciona una apariencia estructurada y elegante. Este tipo de cierre forma parte del lenguaje visual de los bolsos más emblemáticos de la firma y contribuye a que el diseño conserve su atractivo a pesar de los cambios en las tendencias.

Además, la forma compacta resulta especialmente apropiada para actos oficiales en los que se busca un accesorio refinado y proporcionado al conjunto.

Verde bosque desaturado: un color sofisticado y original

Uno de los detalles más llamativos del bolso Chanel es su tono verde bosque desaturado. A medio camino entre el verde profundo y los matices grisáceos, este color ofrece una alternativa elegante al clásico negro y aporta personalidad sin resultar estridente.

Su acabado ligeramente arrugado añade textura y un aire menos rígido, que contrasta con la silueta estructurada del bolso. Combinado con prendas de tonos oscuros, neutros o terrosos, el verde bosque permite crear estilismos refinados y discretos, ideales tanto para ocasiones formales como para conjuntos de inspiración clásica.

Herrajes y detalles distintivos

Los bolsos Classic Flap suelen incorporar elementos metálicos y el cierre con el logotipo de las dos C entrelazadas, uno de los símbolos más conocidos de la marca. Estos detalles aportan un acabado reconocible y sofisticado.

La configuración exacta de los herrajes puede variar según la versión y la temporada, por lo que no todos los modelos presentan idénticos materiales o acabados.

Tamaño compacto y funcionalidad

Las versiones pequeñas de los bolsos con solapa ofrecen espacio para los objetos esenciales, como un teléfono, unas tarjetas, unas llaves y pequeños artículos personales.

Su tamaño permite llevarlos con comodidad y evita que el accesorio domine visualmente el conjunto. En eventos formales, esta proporción contribuye a una imagen cuidada y armoniosa.

Un accesorio que trasciende las tendencias

La combinación de acolchado, solapa y silueta estructurada ha convertido a esta familia de bolsos en un referente del diseño de lujo.

Su principal atractivo reside en la capacidad de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Puede acompañar un abrigo de sastrería, un vestido de cóctel o un conjunto de pantalón y chaqueta, lo que amplía sus posibilidades de uso.

Cómo combinar el bolso Chanel acolchado

Para conseguir un resultado inspirado en el estilo de Kate Middleton, una buena opción es combinar el bolso con un abrigo de líneas limpias, zapatos clásicos y prendas en tonos neutros. El verde oscuro, el azul marino, el beige y el gris funcionan especialmente bien con el negro.

En ocasiones más informales, puede acompañar unos vaqueros rectos, una camisa blanca y una chaqueta de traje. La clave está en mantener el equilibrio entre las proporciones y los accesorios.

Si el bolso tiene una presencia visual marcada gracias a su acolchado y sus herrajes, conviene evitar que el resto del conjunto compita con él.