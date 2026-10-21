Kate Middleton sorprende en Windsor con un vestido amarillo de Elie Saab y las joyas más icónicas de Diana de Gales

Kate Middleton ha acaparado todas las miradas en la cena de gala celebrada en el castillo de Windsor en honor al sultán de Omán, Haitham bin Tarik Al Said . Para la ocasión, la princesa de Gales ha elegido un vestido amarillo de Elie Saab y varias joyas históricas de la colección real británica, entre ellas la tiara favorita de Diana de Gales . Una combinación que ha reunido moda, tradición y algunas de las piezas más reconocibles del joyero de la familia real.

La velada, ofrecida por Carlos III y la reina Camila durante la visita de Estado del sultán al Reino Unido, ha congregado a 160 invitados en St George’s Hall. Kate ha apostado por un diseño del creador libanés que destaca por su silueta fluida, los frunces del cuerpo y las mangas vaporosas . El amarillo aporta luminosidad al conjunto, mientras que el movimiento de la tela refuerza su aire romántico, con un resultado que recuerda al vestido de Bella en La Bella y la Bestia .

No es la primera vez que la princesa recurre a Elie Saab para una cita destacada. En 2019, durante Royal Ascot , lució un vestido azul claro de la firma, una propuesta de inspiración romántica que encajaba con la elegancia clásica que suele caracterizar sus elecciones para los acontecimientos oficiales. En Windsor, sin embargo, ha optado por un color más llamativo, dejando que el vestido destaque sin competir con las joyas.

Sobre el cabello ha llevado la tiara Cambridge Lover’s Knot , una pieza encargada en 1913 por la reina María a la joyería Garrard. Elaborada con diamantes y perlas en forma de lágrima, su diseño se inspiró en una tiara que había pertenecido a la princesa Augusta de Hesse-Kassel, abuela de María.

Tras la muerte de la reina María, la joya pasó a Isabel II , que se la prestó a Diana de Gales . La princesa la convirtió en una de sus piezas más características durante su matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Después de su divorcio, en 1996, la tiara regresó a la colección real. Kate comenzó a lucirla años más tarde y la ha incorporado a algunos de sus compromisos más solemnes.

Entre sus apariciones más destacadas con esta pieza figuran el banquete de Estado celebrado en Buckingham Palace en noviembre de 2022 , en honor al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y la recepción diplomática de diciembre de 2023. También la llevó en la recepción de gala de la boda del príncipe heredero de Jordania, Hussein, y Rajwa Al Saif , en junio de 2023.

La princesa ha completado el estilismo con unos pendientes de diamantes de Isabel II , de diseño chandelier , con una piedra central en forma de pera y varias líneas de diamantes que aportan brillo alrededor del rostro. En la muñeca ha lucido el brazalete de diamantes de la reina María , otra joya con una historia particular: fue concebida originalmente como gargantilla en la década de 1920 y posteriormente transformada en pulsera.

Tras permanecer alejada de la escena pública durante años, la pieza volvió a mostrarse en 1975, cuando la reina madre la lució convertida en brazalete. Después de su fallecimiento, en 2002, pasó a Isabel II, que se la prestó a Kate en 2015 . La princesa también ha incorporado al conjunto la banda y la estrella de la Real Orden Victoriana , así como la insignia de la Orden Familiar del rey Carlos III .

La cena ha formado parte de la visita de Estado de tres días del sultán de Omán , la primera de un sultán omaní al Reino Unido desde 1982. El menú servido en Windsor ha comenzado con cigalas escocesas y cangrejo de Cornualles, seguido de faisán de Windsor acompañado de col rellena. Para el postre, los invitados han degustado un baked Alaska individual con ciruela de Balmoral y helado elaborado con miel de la finca real.