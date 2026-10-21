Una experta en joyas antiguas analiza el rubí de Kate Middleton: «Es una de las gemas más difíciles de encontrar»

Hay piedras preciosas que deslumbran por su brillo y otras que conquistan por lo que representan. El rubí pertenece a esta segunda categoría, aunque sería injusto restarle protagonismo a su inconfundible belleza. Su rojo intenso, capaz de transformar cualquier diseño, lo ha convertido en una de las gemas más deseadas de la historia. Este otoño, vuelve a reclamar su lugar en la joyería, especialmente en anillos de compromiso que buscan alejarse de lo convencional sin renunciar al romanticismo.

Su atractivo, sin embargo, va mucho más allá de las tendencias. A lo largo de los siglos, distintas culturas han asociado el rubí con la pasión, la fuerza, la vitalidad y la protección. También simboliza el amor duradero, hasta el punto de que se relaciona tradicionalmente con las bodas de rubí, que celebran cuatro décadas de matrimonio . Para Pilar Lobato, fundadora de Joyas Antiguas Sardinero, su valor reside precisamente en esa capacidad de unir belleza y significado. «Cuando una joya reúne historia, simbolismo y una ejecución excepcional, adquiere un significado que va mucho más allá de su valor material», explica.

Tres historias de amor teñidas de rojo

La historia del rubí también se escribe a través de grandes romances. En las Navidades de 1955, el príncipe Rainiero III regaló a Grace Kelly una alianza de eternidad de Cartier con rubíes y diamantes alternados. La combinación reproducía los colores de la bandera de Mónaco y vinculaba aquella joya con la identidad del principado. Como señala Lobato, era «una forma de vincular a Grace con la historia de los Grimaldi y con el futuro de la familia».

En 2009, Victoria Beckham sorprendió con un anillo de compromiso protagonizado por un rubí ovalado rodeado de diamantes blancos . La elección demostraba que el color podía convertirse en el centro de una joya tan simbólica como esta. «Las gemas de color permiten encontrar alternativas mucho más vinculadas al gusto de cada mujer», apunta la experta.

Eva Longoria también apostó por el rojo cuando José Antonio Bastón le pidió matrimonio en 2016 con un anillo de rubí central y diamantes en una composición de estilo margarita. Para Lobato, estas piezas muestran que «el rubí conserva el carácter excepcional de una gran gema, pero aporta una identidad muy diferente a la de un solitario tradicional».

Kate Middleton y el rubí más allá del compromiso

El atractivo del rubí no se limita a las pedidas de matrimonio. Kate Middleton también demuestra que esta gema puede convertirse en una aliada de los estilismos más sofisticados. La princesa de Gales ha lucido pendientes con rubíes en actos públicos, como su visita al National Memorial Arboretum, donde el color de las piedras aportaba un toque de distinción sin restar protagonismo al conjunto.

Para Pilar Lobato, «un rubí puede funcionar perfectamente en un estilismo diurno». La clave está en elegir diseños equilibrados, cuidar las proporciones y combinar las joyas con naturalidad. «Una pieza bien equilibrada puede aportar sofisticación sin necesidad de construir un look excesivamente elaborado», explica. Su versatilidad confirma que el rubí no necesita reservarse para las grandes ocasiones. En pendientes, anillos o colgantes, puede acompañar tanto un estilismo cotidiano como una propuesta de noche. Una gema clásica que demuestra que el lujo también reside en saber elegir los detalles.

Una elección con personalidad propia

Más allá de las historias de las celebridades, el rubí gana atractivo entre quienes buscan una joya capaz de reflejar su personalidad . Su dureza de 9 en la escala de Mohs lo convierte en una opción adecuada para un anillo de uso frecuente, siempre que reciba los cuidados necesarios.

No todos los rubíes tienen el mismo valor: influyen la intensidad y distribución del color, la transparencia, la talla, el tamaño y los tratamientos . Por eso, su elección requiere conocimiento y criterio. En Joyas Antiguas Sardinero, la apuesta por las piezas antiguas y vintage responde también a una forma de entender el lujo: menos ligada a la novedad y más conectada con la singularidad. «Una pieza no sólo tiene un diseño; conserva la huella de la época en la que fue creada», afirma Lobato.