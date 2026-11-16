Kate Middleton y el príncipe Guillermo se suben al metro de Bombay: un trayecto cotidiano con tratamiento de visita de Estado

Casi cuatro años después de su última gira internacional conjunta, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han aterrizado en la India con una agenda que combina medioambiente, diplomacia y abundante material para las cámaras. En sus primeras horas en Bombay han jugado al críquet, estrenado vestuario y viajado en metro. El programa tiene algo de visita institucional y bastante de recordatorio: los príncipes de Gales vuelven a trabajar juntos fuera de casa.

El motivo del viaje es la sexta edición de los premios Earthshot, el proyecto medioambiental de Guillermo, cuya ceremonia se celebra este martes. También fue esta iniciativa la que los llevó a Boston en diciembre de 2022, su última gira oficial conjunta en el extranjero. Desde entonces, el heredero ha seguido viajando mientras la enfermedad y la recuperación de Kate condicionaban su presencia en la agenda pública. Ella retomó los desplazamientos oficiales internacionales el pasado mayo, con una visita a Italia en solitario.

En Bombay, el regreso ha empezado con un bate. Para acercarse al país anfitrión, pocas apuestas resultan más seguras que el críquet, especialmente si quien ayuda a manejarlo es Sachin Tendulkar. La leyenda deportiva, nacida en la ciudad, ha acompañado al matrimonio en una primera aparición con música, baile y los ingredientes habituales de estas visitas: participación, sonrisas y una actividad que permita fotografiar a los invitados haciendo algo más que estrechar manos.

Kate ha elegido pantalones blancos, chaqueta verde claro y zapatos bicolor de tacón bajo. Pero esta vez el guiño de vestuario lo llevaba Guillermo. Su chaleco de Kardo, elaborado con algodón tejido a mano por artesanos de Bengala, aportaba una historia que contar más allá del atuendo. En una visita oficial, hasta un chaleco puede hacer labores de relaciones públicas.

Después ha llegado el turno del metro, con cambio de ropa incluido. Los príncipes han recorrido la línea Aqua entre las estaciones de Vidhan Bhavan y Bandra Kurla Complex para destacar el papel del transporte público en el crecimiento sostenible de las ciudades. Kate ha aparecido con un vestido azul; Guillermo ha recuperado un registro más institucional. Un trayecto urbano convertido en acto de agenda, con la sostenibilidad como argumento y las cámaras como compañía.

La visita continuará con actividades sobre innovación, moda, infancia, liderazgo y cine. El miércoles viajarán a Nueva Delhi para reunirse con Narendra Modi, a quien ya conocieron durante su visita de 2016.