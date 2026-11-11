Kate Middleton revela la advertencia de los médicos durante su recuperación del cáncer: «Me advirtieron de que no sería lineal»

Kate Middleton ha compartido una de sus reflexiones más personales sobre la enfermedad que marcó su vida en 2024. La princesa de Gales ha concedido una entrevista a la revista Country Life en la que ha hablado abiertamente de su recuperación del cáncer, de las dificultades que ha atravesado y de la importancia que ha tenido la naturaleza durante este proceso. Una conversación especialmente significativa que llega en un momento muy particular para la familia real británica, ya que el nuevo número de la publicación cuenta con la participación del príncipe Guillermo, que ha ejercido como editor invitado durante seis meses. La edición incluye también una aportación de su hijo mayor, el príncipe George, que ha realizado un dibujo de un martín pescador.

En una fotografía tomada por Josh Shinner, la princesa aparece de pie junto a un árbol, bajo la luz del sol otoñal y vestida con una chaqueta de tweed de espiga de Ralph Lauren. Una imagen que refleja su estrecha conexión con el entorno natural y que acompaña una entrevista en la que ha querido explicar cómo encontró en la naturaleza un refugio durante los momentos más complicados de su enfermedad. «En el hospital me dijeron que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, que llevaría tiempo. En la naturaleza ocurre lo mismo», ha recordado. Con estas palabras, Kate ha establecido un paralelismo entre los procesos de recuperación y los ciclos naturales, reivindicando la necesidad de respetar los tiempos y aceptar que no todos los días se avanza al mismo ritmo.

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La esposa del heredero al trono ha explicado que el contacto con la naturaleza le ha permitido encontrar una conexión más profunda consigo misma, tanto a nivel físico como emocional. «No nos exige nada. No nos juzga ni espera que actuemos. Simplemente nos permite ser», ha señalado, describiéndola como una especie de refugio al que ha acudido instintivamente durante esta etapa. Cuando el escritor británico Robert Macfarlane, encargado de conversar con ella para la publicación, le ha preguntado dónde encuentra su principal fuente de esperanza, la princesa ha apuntado precisamente a las enseñanzas del entorno natural, que le recuerdan que las personas forman parte de algo mucho más grande. También ha destacado la importancia de contar con personas de confianza y espacios en los que encontrar tranquilidad, especialmente cuando la vida atraviesa momentos difíciles.

Durante la entrevista, Kate Middleton ha querido profundizar en una idea que ha repetido en otras ocasiones: superar una enfermedad grave no consiste únicamente en recuperarse físicamente. El proceso también tiene una dimensión emocional y personal que necesita tiempo, comprensión y acompañamiento. La princesa ha recordado que los médicos ya le advirtieron durante su estancia hospitalaria de que habría días mejores y otros más complicados, una realidad que ha aprendido a asumir sin exigirse una evolución constante. En este sentido, ha comparado la recuperación con los cambios de la naturaleza, donde los periodos de descanso, reflexión y renovación son tan necesarios como los momentos de crecimiento. También ha subrayado el valor de sentirse acompañada, una cuestión que ha sido especialmente importante para ella durante los últimos años.

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La princesa de Gales anunció públicamente que padecía cáncer en marzo de 2024, después de permanecer alejada de la vida pública durante varios meses. En aquel momento explicó que la enfermedad había sido detectada tras una operación abdominal y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. En septiembre de ese mismo año comunicó que había terminado el tratamiento, aunque dejó claro que aquello no significaba que el camino hubiera llegado a su fin. En enero de 2025 anunció que su enfermedad se encontraba en remisión, una noticia que supuso un importante alivio para ella y para la familia real británica. Desde entonces, ha ido recuperando progresivamente sus compromisos oficiales y ha hablado en distintas ocasiones de las dificultades que pueden continuar incluso después de finalizar el tratamiento.

La naturaleza también ocupa un lugar fundamental en la manera en la que Kate entiende la educación de sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. En la conversación con Country Life, ha explicado que intenta darles libertad para explorar y descubrir el mundo por sí mismos, en lugar de indicarles constantemente qué deben observar o pensar. La princesa considera que pasar tiempo al aire libre permite a los niños desarrollar su creatividad y su imaginación, especialmente en un momento en el que las pantallas y la tecnología forman parte de su vida cotidiana. Además, ha recordado con cariño cómo nació su propia pasión por el entorno natural durante la infancia, cuando disfrutaba jugando en los arroyos, recogiendo moras y encontrando momentos de tranquilidad en las pequeñas cosas del día a día.

No es la primera vez que Kate Middleton defiende los beneficios de la naturaleza para el bienestar físico y mental. El pasado mes de enero participó en una caminata de bienestar y atención plena en el Peak District para conocer de cerca el papel que desempeña el contacto con el entorno natural en la salud emocional. Una cuestión que también está presente en su labor relacionada con el desarrollo de la primera infancia, donde lleva años insistiendo en la importancia de que los niños crezcan en contacto con el mundo que les rodea. Ahora, con esta entrevista, la princesa ha puesto palabras a una experiencia mucho más personal: la manera en la que la naturaleza se convirtió en uno de sus grandes apoyos durante la recuperación del cáncer.