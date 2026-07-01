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La recuperación tras un cáncer no termina cuando finaliza el tratamiento. Para muchas personas, volver a recuperar la energía, la confianza en el cuerpo y la rutina diaria se convierte en una nueva etapa en la que la actividad física puede desempeñar un papel clave.

El caso de Kate Middleton, princesa de Gales, ha vuelto a poner el foco en cómo el ejercicio puede acompañar el proceso de recuperación después de una enfermedad oncológica. Tras anunciar en 2024 que había sido diagnosticada de cáncer y someterse a tratamiento, su progresiva vuelta a la actividad pública también ha reflejado un proceso de recuperación física y personal.

El deporte no se plantea como una solución al cáncer, pero cada vez existe más evidencia sobre sus beneficios durante y después de los tratamientos. La actividad física adaptada puede ayudar a mejorar la fuerza muscular, reducir la fatiga, favorecer el bienestar emocional y recuperar una sensación de normalidad después de una etapa marcada por pruebas médicas y cambios físicos.

Volver al movimiento, paso a paso

Durante el tratamiento oncológico, muchas personas experimentan pérdida de condición física, cansancio persistente o cambios en su relación con el propio cuerpo. Por ello, los especialistas recomiendan que la vuelta al ejercicio sea progresiva y personalizada, teniendo en cuenta el tipo de cáncer, los tratamientos recibidos y la situación individual de cada paciente.

Caminar, realizar ejercicios de fuerza adaptados, practicar yoga, nadar o recuperar actividades que antes formaban parte de la rutina pueden convertirse en herramientas para reconstruir poco a poco la resistencia física y la confianza.

El deporte como parte de la recuperación integral

Más allá del aspecto físico, el ejercicio tiene también un componente psicológico. Recuperar hábitos activos puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir la sensación de aislamiento y devolver a muchas personas la percepción de control sobre su propio cuerpo.

Después de un cáncer, volver a sentirse fuerte no significa necesariamente alcanzar el nivel físico previo de inmediato, sino recuperar progresivamente la autonomía, la energía y la conexión con uno mismo.

La importancia de un plan individualizado

Los expertos insisten en que no existe una única fórmula válida para todos los pacientes. La intensidad, duración y tipo de ejercicio deben adaptarse a cada fase del proceso, siempre con orientación profesional cuando sea necesario.

La experiencia de figuras públicas como Kate Middleton ha contribuido a visibilizar una realidad que viven muchos pacientes: la recuperación es un camino en el que la salud física y emocional avanzan juntas, y en el que volver a moverse puede ser también una forma de volver a sentirse uno mismo.

1. Caminar: el primer paso

Una de las actividades más recomendadas para empezar. Caminar ayuda a recuperar resistencia, mejorar el estado de ánimo y volver poco a poco a una rutina activa.

Ideal para: primeras fases de recuperación o personas con menor condición física.

Objetivo: aumentar progresivamente el tiempo y la intensidad.

2. Ejercicios de fuerza: recuperar músculo

Los tratamientos pueden provocar pérdida de masa muscular y sensación de debilidad. El entrenamiento de fuerza adaptado ayuda a recuperar funcionalidad.

Ejemplos:

Sentarse y levantarse de una silla.

Ejercicios con bandas elásticas.

Pesas ligeras.

Trabajo de brazos y piernas con supervisión si es necesario.

Beneficios: mejora la fuerza, la autonomía y la capacidad para realizar actividades diarias.

3. Yoga y movilidad: conectar con el cuerpo

El yoga, los estiramientos y los ejercicios de movilidad pueden ayudar a trabajar la flexibilidad, la respiración y la relajación.

Puede ser especialmente útil para: reducir tensión, mejorar postura y recuperar confianza corporal.

4. Natación: ejercicio completo

La natación o los ejercicios en el agua permiten trabajar todo el cuerpo con menor impacto articular.

Beneficios:

Mejora cardiovascular.

Fortalece la musculatura.

Favorece la movilidad.

Siempre es importante valorar la situación de cada paciente, especialmente si existen heridas, cirugías recientes u otras recomendaciones médicas.

5. Pilates: fuerza y control corporal

El pilates puede ayudar a mejorar la postura, el equilibrio y la estabilidad del cuerpo mediante movimientos controlados.

Especialmente interesante para: recuperar conciencia corporal después de cambios físicos.

6. Bicicleta: recuperar resistencia

La bicicleta estática o al aire libre puede ser una buena opción para trabajar la capacidad cardiovascular de forma progresiva.

7. Deportes al aire libre

Actividades como senderismo suave, paseos en la naturaleza o deportes recreativos pueden aportar beneficios físicos y emocionales.

Claves para volver a hacer deporte:

Empezar poco a poco.

Escuchar las señales del cuerpo.

Mantener una progresión constante.

Combinar fuerza, movilidad y ejercicio cardiovascular.

Consultar con el equipo médico ante dudas o síntomas.

El objetivo no es sólo volver a entrenar: es recuperar energía, independencia y calidad de vida después de una etapa difícil.