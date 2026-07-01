Kate Middleton y el reto de volver a la cima: así ha sido el deporte en la recuperación tras el cáncer
El deporte no se plantea como una solución al cáncer, pero cada vez existe más evidencia sobre sus beneficios durante y después de los tratamientos
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La recuperación tras un cáncer no termina cuando finaliza el tratamiento. Para muchas personas, volver a recuperar la energía, la confianza en el cuerpo y la rutina diaria se convierte en una nueva etapa en la que la actividad física puede desempeñar un papel clave.
El caso de Kate Middleton, princesa de Gales, ha vuelto a poner el foco en cómo el ejercicio puede acompañar el proceso de recuperación después de una enfermedad oncológica. Tras anunciar en 2024 que había sido diagnosticada de cáncer y someterse a tratamiento, su progresiva vuelta a la actividad pública también ha reflejado un proceso de recuperación física y personal.
El deporte no se plantea como una solución al cáncer, pero cada vez existe más evidencia sobre sus beneficios durante y después de los tratamientos. La actividad física adaptada puede ayudar a mejorar la fuerza muscular, reducir la fatiga, favorecer el bienestar emocional y recuperar una sensación de normalidad después de una etapa marcada por pruebas médicas y cambios físicos.
Volver al movimiento, paso a paso
Durante el tratamiento oncológico, muchas personas experimentan pérdida de condición física, cansancio persistente o cambios en su relación con el propio cuerpo. Por ello, los especialistas recomiendan que la vuelta al ejercicio sea progresiva y personalizada, teniendo en cuenta el tipo de cáncer, los tratamientos recibidos y la situación individual de cada paciente.
Caminar, realizar ejercicios de fuerza adaptados, practicar yoga, nadar o recuperar actividades que antes formaban parte de la rutina pueden convertirse en herramientas para reconstruir poco a poco la resistencia física y la confianza.
El deporte como parte de la recuperación integral
Más allá del aspecto físico, el ejercicio tiene también un componente psicológico. Recuperar hábitos activos puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir la sensación de aislamiento y devolver a muchas personas la percepción de control sobre su propio cuerpo.
Después de un cáncer, volver a sentirse fuerte no significa necesariamente alcanzar el nivel físico previo de inmediato, sino recuperar progresivamente la autonomía, la energía y la conexión con uno mismo.
La importancia de un plan individualizado
Los expertos insisten en que no existe una única fórmula válida para todos los pacientes. La intensidad, duración y tipo de ejercicio deben adaptarse a cada fase del proceso, siempre con orientación profesional cuando sea necesario.
La experiencia de figuras públicas como Kate Middleton ha contribuido a visibilizar una realidad que viven muchos pacientes: la recuperación es un camino en el que la salud física y emocional avanzan juntas, y en el que volver a moverse puede ser también una forma de volver a sentirse uno mismo.
1. Caminar: el primer paso
Una de las actividades más recomendadas para empezar. Caminar ayuda a recuperar resistencia, mejorar el estado de ánimo y volver poco a poco a una rutina activa.
Ideal para: primeras fases de recuperación o personas con menor condición física.
Objetivo: aumentar progresivamente el tiempo y la intensidad.
2. Ejercicios de fuerza: recuperar músculo
Los tratamientos pueden provocar pérdida de masa muscular y sensación de debilidad. El entrenamiento de fuerza adaptado ayuda a recuperar funcionalidad.
Ejemplos:
Sentarse y levantarse de una silla.
Ejercicios con bandas elásticas.
Pesas ligeras.
Trabajo de brazos y piernas con supervisión si es necesario.
Beneficios: mejora la fuerza, la autonomía y la capacidad para realizar actividades diarias.
3. Yoga y movilidad: conectar con el cuerpo
El yoga, los estiramientos y los ejercicios de movilidad pueden ayudar a trabajar la flexibilidad, la respiración y la relajación.
Puede ser especialmente útil para: reducir tensión, mejorar postura y recuperar confianza corporal.
4. Natación: ejercicio completo
La natación o los ejercicios en el agua permiten trabajar todo el cuerpo con menor impacto articular.
Beneficios:
Mejora cardiovascular.
Fortalece la musculatura.
Favorece la movilidad.
Siempre es importante valorar la situación de cada paciente, especialmente si existen heridas, cirugías recientes u otras recomendaciones médicas.
5. Pilates: fuerza y control corporal
El pilates puede ayudar a mejorar la postura, el equilibrio y la estabilidad del cuerpo mediante movimientos controlados.
Especialmente interesante para: recuperar conciencia corporal después de cambios físicos.
6. Bicicleta: recuperar resistencia
La bicicleta estática o al aire libre puede ser una buena opción para trabajar la capacidad cardiovascular de forma progresiva.
7. Deportes al aire libre
Actividades como senderismo suave, paseos en la naturaleza o deportes recreativos pueden aportar beneficios físicos y emocionales.
Claves para volver a hacer deporte:
Empezar poco a poco.
Escuchar las señales del cuerpo.
Mantener una progresión constante.
Combinar fuerza, movilidad y ejercicio cardiovascular.
Consultar con el equipo médico ante dudas o síntomas.
El objetivo no es sólo volver a entrenar: es recuperar energía, independencia y calidad de vida después de una etapa difícil.
Temas:
- Oncología