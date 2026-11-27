Buenas noticias para la infanta Margarita (87). Tras llevar varios días ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a causa de una infección, la hermana menor del Rey Juan Carlos I ha recibido el alta este jueves, 26 de noviembre. Así lo ha informado la revista del saludo, señalando que, después de haber permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario mencionado, su evolución ha sido favorable y los médicos han considerado que puede continuar con su recuperación desde casa. A pesar de los rumores que han circulado, el medio también ha querido dejar claro que en ningún momento su estado de salud ha sido grave y que, tal y como han ido informando sus familiares más cercanos, desde el principio ha reaccionado bien a los tratamientos. «Está reaccionando bien al medicamento y está bien. Está un poco ya saliendo de la infección», expresó María Zurita ante los micrófonos de Europa Press.

En estos delicados momentos, la infanta Margarita ha estado rodeada y acompañada por sus seres queridos. Tanto sus hijos, María y Alfonso Zurita, como su marido, Carlos Zurita, no se han separado de ella, así como tampoco lo han hecho otros miembros de la familia. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, se conoció que los reyes Felipe y Letizia acudieron al centro hospitalario para hacer una breve y discreta visita a la tía del monarca que, como era de esperar, no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real. No existen fotografías del momento, pero, según lo trascendido, Sus Majestades se mostraron muy cariñosos con doña Margarita y se interesaron mucho por su recuperación.

Este último ingreso de la infanta Margarita ha llegado tan solo un año después de que fuera diagnosticada de una grave neumonía que la obligó también a permanecer en el hospital durante diez días. En aquella ocasión, necesitó atención y tratamiento en casa, donde tuvo que recibir oxígeno domiciliario y diversos cuidados médicos para completar su recuperación. Antes, en 2022, sufrió una caída por la que tuvo que someterse a un TAC, sin olvidarnos de la operación a la que se enfrentó por unos problemas que presentaba en las cuerdas vocales. Unos años marcados por multitud de altibajos de salud que, afortunadamente, doña Margarita ha conseguido superar.

La última vez que se vio a la infanta Margarita públicamente

La última vez que Margarita de Borbón fue vista públicamente fue en la celebración del 51º cumpleaños de María Zurita, concretamente en el restaurante Ramón Freixa Atelier, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca. Allí, fue fotografiada en silla de ruedas, como ha sido habitual en sus últimas apariciones, dejando entrever sus dificultades de movilidad y despertando cierta preocupación por su estado de salud.

El 20 de junio de este mismo año, también fue vista disfrutando de una cena en Sangenjo junto a su hermano.