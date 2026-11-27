María Dolores «Loles» León Rodríguez (1 de agosto de 1950) es una de las grandes actrices españolas de cine, televisión y teatro. A lo largo de una trayectoria iniciada en la década de 1980, se ha consolidado como una de las figuras más populares y carismáticas de la comedia y el espectáculo en España. Reconocida por ser una Chica Almodóvar y su aparición en series de éxito como Paloma Hurtado en Aqui no hay Quien Viva y por Menchu en La que se Avecina. La actriz ha rememorado en varias ocasiones cómo fue su infancia en Barcelona durante los años 50, marcada por la escasez material y una intensa vida comunitaria.

Llegada a Cataluña

Lolés León era la hija menor de padres andaluces, concretamente de Sevilla, que emigró a Cataluña desde muy jóvenes. Ya en Barcelona, sus padres trataron de aprovechar y lograron levantar varias churrerías y buñolerías. Debido a las largas jornadas laborales de su padre en el negocio, Loles tuvo que aprender a valerse por sí misma desde muy pequeña y ayudó en el negocio familiar antes de dar el paso a la interpretación.

«En casa había dependientes. Nosotros teníamos un sótano y los dependientes de la churrería iban al sótano, pero arriba estaban mi padre, mi madre, mi abuela, mis tres hermanas, la hermana de mi padre, la modista… O sea, que éramos muchísimos, pero nos apañamos en 30 m² y un sótano. De ahí venimos y aquí estamos», afirma en declaraciones en su entrevista con Julia en la Onda. La casa carecía de ducha y de agua caliente. Su padre tuvo que improvisar una conexión directamente desde una tubería para tener al menos agua fría.

Infancia en el franquismo

Durante su entrevista, Loles León comentó también cómo fue criarse en la España de los años 50 y 60, marcada su infancia por el franquismo. «Todos estos que dicen que vuelvan esos tiempos están como un poquito chalados. No entienden nada. Pero bueno, lo dicen porque no han vivido eso, porque no saben. Es una ignorancia supina», afirma mostrando su rechazo.

Durante sus primeros años en el mundo de la interpretación, recuerda sus inicios en el teatro independiente. Cuando comunicó en casa que no quería seguir con el negocio de las churrerías para dedicarse al teatro, chocó con la incomprensión inicial de su padre.

«Nosotros, haciendo teatro independiente, no lo podíamos hacer porque a la mínima teníamos la policía y la secreta allí esperándonos. A la que salía la palabra libertad nos llevaban a todos presos a la vía Layetana a torturarte», explica.