Una de las imágenes de la semana ha ocurrido en el último mitin del PSOE con la intervención de Loles León. La actriz dio un discurso totalmente exaltada, rogando a la ciudadanía por el voto a la formación socialista; se refirió a Felipe González como «innombrable» y soltó una amenaza: «Hablaré». Todo ello antes de dar la introducción a un vídeo de Joan Manuel Serrat.

La psicóloga especialista en emociones Lara Ferreiro analizó sus palabras desde una visión comunicativa: «La intervención de Loles León en el mitin de Pedro Sánchez constituye un ejemplo de cómo el entretenimiento, la política y la psicología colectiva pueden converger en una misma figura pública».

La repercusión de la última aparición de la intérprete es la prueba de una situación cada vez más frecuente en el mundo de la política. Según Ferreiro, este hecho refleja «la capacidad de las celebridades para introducir emociones, identidades y narrativas personales en el discurso político».

La importancia de las palabras

«Loles no llega a la política desde el anonimato. Llega con décadas de exposición pública, una identidad artística reconocible, un posicionamiento ideológico explícito y un estilo comunicativo que el espectador identifica fácilmente», señaló la profesora universitaria de Psicopatología.

Esta coyuntura se puede leer como «un ejercicio de transferencia de capital emocional desde el mundo del entretenimiento hacia el espacio político». León dejó una ristra de reflexiones en el acto, entre las que figuran: «Tenemos que hacer la movilización para que toda esa gente que todavía se lo está pensando… No tenéis que pensar tanto» o «aquí estamos. Señoras de más de 70 años, de pie, no arrodilladas. Nunca lo hemos hecho. Todo lo hemos conseguido de pie».

«Loles traslada estos recursos de su profesión al escenario político. Frente al discurso convencional, predominantemente argumentativo, introduce una comunicación corporal, emocional y teatral. El mensaje no solo se escucha, sino que se experimenta», aseguró la psicóloga.

Los tintes emotivos de su discurso

La psicología cognitiva, en efecto, afirma que este tipo de comunicación «emocionalmente significativa puede adquirir prioridad atencional y consolidarse de forma diferente en la memoria. La capacidad interpretativa de Loles puede contribuir a que determinadas frases, gestos y momentos se conviertan en imágenes fácilmente reconocibles y reproducibles».

El componente emotivo, por lo tanto, es intrínseco a la personalidad de la artista. «En su caso, su posicionamiento público a favor de la izquierda como este se integra en el relato que construye durante su intervención. Reivindica determinados avances sociales desde una perspectiva autobiográfica y generacional, vinculando sus convicciones políticas con su experiencia como mujer», expuso Ferreiro.

La profesional en la mente humana estableció uno de los mecanismos psicológicos claves para entender este contexto, denominado «transferencia afectiva». Esto quiere decir que la sociedad conoce a los actores a través de sus personajes. «Esas experiencias generan asociaciones emocionales. Una persona puede vincular a Loles con momentos de diversión, recuerdos familiares, etapas de su juventud o personajes que han formado parte de su vida cotidiana», explicó.

En el caso de Loles León, estos mecanismos no tienen por qué desaparecer en el contexto político. «Parte del afecto, la simpatía o la familiaridad construidos en el ámbito artístico pueden trasladarse a la recepción de su discurso político», garantizó Ferreiro.

El poder indirecto de los artistas en la política

Los expertos en psicología coinciden en que «las relaciones parasociales describen los vínculos emocionales unidireccionales que establecemos con personajes públicos. Podemos sentir que conocemos a una persona, anticipar sus reacciones y experimentar cercanía hacia ella sin haber mantenido nunca una relación real». Para la especialista, la intervención de Loles León podría incluirse dentro de este análisis.

«Reúne una larga exposición mediática, personajes populares, un estilo comunicativo reconocible y una presencia pública que transmite familiaridad. Cuando una figura con estas características expresa una opinión política, el receptor puede procesarla de una manera diferente a la de un desconocido», aclaró Ferreiro.

No obstante, la experta concluyó que «una intervención puede alcanzar una enorme notoriedad porque resulta divertida, provocadora, sorprendente o polémica, sin que necesariamente consiga cambiar las opiniones políticas de sus espectadores».