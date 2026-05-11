Nueva polémica de Loles León en TVE: «Yo le expliqué a mí hijo cómo comer el clítoris»

Loles León ha vuelto a causar revuelo con unas polémicas declaraciones en su nuevo programa de TVE, Zero Dramas. El pasado domingo 10 de mayo, la presentadora estuvo rodeada por la jueza Manuela Carmena, las actrices Eva Isanta y Mariola Fuentes, el polifacético Grison (músico y colaborador de La Revuelta) y la siempre magnética Mónica Cruz. En esta entrega, el programa se sumergió en los claroscuros del consumo digital de adultos y en las surrealistas formas de saldar cuentas con el pasado sentimental.

El programa arrancó con un debate sobre el consumo de pornografía en España. Mónica Cruz reveló datos impactantes: el 12% de internet es porno y la edad media de acceso ha caído a los 10 años, impulsando medidas gubernamentales como el acceso mediante DNI.

Loles León: «Le enseñé cómo comer el clítoris a mi hijo»

«Yo le expliqué a mi hijo cómo comer el clítoris. Se lo expliqué porque le dije: Vamos a ver, no vayas a dar palos de ciego y que estés ahí perdiendo el tiempo», dijo Loles. La actriz Mariola Fuentes aplaudió a la presentadora y le dijo: «Y no sabes lo que te lo agradezco». «Se lo enseñé muy joven», continuó Loles León además de añadir: «Le dije: Lección de anatomía sexual porque no vas a saber comer clítoris. Pues entonces, tu madre te lo enseña. Y yo se lo enseñé.»

Manuela Carmena dijo que, según ella, «durante mucho tiempo eso (el sexo oral) estaba muy mal visto entre los hombres». «Yo salí del instituto pensando que clítoris era el habitante de una aldea gala», dijo Grison.

🚨🚨 Un hombre reconoce en TVE entre risas de machirulos que enseñó a su hija a comer pollas para que otros hombres disfrutaran‼️ 💩♀️ Disculpad, que me he equivocado, que es Loles León rodeada de Charos No es magia 🪄 son tus impuestos 💸 💩🥀 Es el socialismo, amigos 🤮 pic.twitter.com/be7ylNMvM8 — Repentinitis Climática (@climarepentino) May 10, 2026

Las confesiones sexuales de Grison

Y hablando de Grisón, en mitad de la charla, Loles León le preguntó si era más de dar o de recibir placer, y el humorista de La Revuelta dijo:Durante la charla, Loles le preguntó si era más de dar o de recibir placer, y el humorista dejó una reflexión muy explícita sobre la sexualidad en pareja: «De lo que sea, si es gratis… no, a mí me gusta dar también. Me gusta que mi pareja se excite con lo que le hago y siento yo más excitación casi que con que me hagan a mí».