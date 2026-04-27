Loles León, sobre el motivo por el que se fue de Barcelona: «Empecé siendo charnega, después botiflera y ahora me dicen colona porque estoy en Madrid»

Loles León, nacida en Barcelona en 1950, se ha convertido en noticia a raíz de unas declaraciones en las que reflexiona sobre su identidad, su trayectoria profesional y las razones que la llevaron a abandonar su ciudad natal. Figura imprescindible del cine y la televisión durante más de cuatro décadas, Loles ha construido una carrera sólida que la ha convertido en uno de los rostros más famosos de su generación

Su irrupción en el cine llegó en la década de los ochenta, cuando se consolidó como una de las llamadas «chicas Almodóvar». Bajo la dirección de Pedro Almodóvar, participó en títulos que marcaron una época como Mujeres al borde de un ataque de nervios o ¡Átame!, trabajos que le dieron notoriedad y le ayudaron a darse a conocer.

A partir de entonces, su presencia en la gran pantalla se hizo constante, alternando registros cómicos y dramáticos con una naturalidad que la industria ha reconocido de forma continuada.

La etapa dorada de Loles León

Con el paso del tiempo, Loles León amplió su popularidad al ámbito televisivo, donde alcanzó una notable proyección entre el gran público. Sus papeles en series de gran éxito como Aquí no hay quien viva o La que se avecina reforzaron su condición de actriz cercana y popular. En especial, su interpretación de Paloma Cuesta quedó grabada en la memoria de los espectadores, convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de la comedia televisiva española contemporánea.

Además, su participación en programas como Tu cara me suena o MasterChef Celebrity contribuyó a consolidar su imagen como figura mediática transversal, capaz de moverse con soltura entre distintos formatos de entretenimiento.

Más allá de su trayectoria artística, la actriz ha estado en el foco mediático en los últimos meses por cuestiones de carácter institucional y político. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Barcelona decidió no concederle la Medalla de Oro al Mérito Cultural. La propuesta generó debate, ya que algunos grupos políticos como ERC o Junts argumentaron su oposición al reconocimiento basándose en supuestas discrepancias de la actriz con la política de inmersión lingüística y la normalización del catalán.

Lejos de dramatizar la situación, Loles restó importancia a la decisión en declaraciones recogidas por el diario El País, donde aseguró que no se trata de un reconocimiento que espere ni que persiga. La intérprete subrayó que prefiere centrarse en su oficio y en el contacto con el público, valorando especialmente el apoyo de sus seguidores.

Asimismo, reivindicó con orgullo su vínculo con Barcelona, ciudad en la que nació y de la que procede su identidad familiar y cultural, con especial referencia al barrio de la Barceloneta.

¿Por qué abandonó Barcelona?

Loles León ha desvelado las razones que la llevaron a abandonar Barcelona y establecerse en Madrid, un cambio que ha estado condicionado tanto por motivos profesionales como personales. En una entrevista en RAC1 hace algo más de tres años, León explicó con franqueza su experiencia: «No, no tenía oportunidades. Salió eso de la normalización lingüística y entonces fue muy difícil. Empecé siendo charnega, después botiflera y ahora me dicen colona porque estoy allí en Madrid».

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones en el ámbito público y mediático. Parte de la opinión pública interpretó sus palabras como una crítica al contexto lingüístico y cultural catalán, lo que llevó a que algunos sectores la acusaran de «catalanofobia».

En este clima de debate, el productor y crítico de televisión Víctor Riberola compartió una experiencia profesional con la actriz en la que aseguró que, durante un trabajo conjunto en una campaña publicitaria en Madrid, Loles se comunicó exclusivamente en castellano.

Una actriz con mucha trayectoria

La figura de Loles León sigue siendo la de una actriz con una extensa trayectoria, capaz de generar tanto admiración como debate. Su carrera refleja las transformaciones del mercado audiovisual desde los años 80 hasta la actualidad, así como la complejidad de las identidades culturales en un país diverso en lenguas y sensibilidades.

Hoy, instalada en Madrid, la intérprete continúa activa en el mundo del espectáculo, mientras su nombre sigue despertando interés tanto por su legado artístico como por su posición en cuestiones culturales y políticas. Entre el reconocimiento profesional y la polémica mediática, Loles León se mantiene como una de las figuras más singulares de la industria de la interpretación.