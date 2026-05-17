Ni ‘clean look’ ni ‘messy bun’: el peinado rápido, fácil y en tendencia que se ha puesto de moda en España este 2026

El peinado rápido, fácil y en tendencia que se ha puesto de moda en España este 2026 deja atrás el clean look o el messu bun. Las tendencias en peinados también van cambiando por momentos y pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Será el momento de apostar claramente por un peinado que podría acabar de darnos un plus de buenas sensaciones en estas próximas jornadas que pueden ser esenciales en estos momentos.

Este peinado rápido que podemos poner en práctica a primera hora del día, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en práctica determinados detalles que podrían acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que no tenemos tiempo de nada más que de peinarnos en unos segundos. Por lo que, quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado este cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles para prepararnos a la hora de poner en práctica esta tendencia que se ha puesto de moda en España este 2026.

Messy bun o clean look

El peinado con el que salimos de casa a primera hora del día puede ser una señal de identidad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Por lo que, quizás hasta la fecha ni sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica en estos días.

El tiempo que invertirnos en peinarnos puede ser menor de lo que pensábamos. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de profesionales que pueden acabar gestionando de la mejor manera posible un peinado rápido y fácil que puede ser tendencia y que se ha puesto de moda en España este 2026.

Clean look o look limpio, esa coleta pulida que nos permitía salir de casa rápidamente sin casi necesidad de hacer nada más que mostrar una imagen de limpieza y de estilo. Ideal para aquellas que quieren mostrar el control más absoluto en este día a día en el que todo puede ser posible.

El ya mítico peinado Messy bun le añadía un toque desenfadado y de lo más atemporal a esa escapada diaria que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, tocará empezar a tener en mente determinados peinados que serán ideales en estos días.

Se ha puesto de moda en España este 2026 un peinado fácil y rápido

Un sueño hecho realidad es este peinado fácil y rápido que se ha puesto de moda en España este 2026 de una forma que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Tal y como nos explican los expertos de Georgiline: «Dentro de la moda grunge, el peinado es una de las principales bazas a la hora de elegir este estilo, ya que le dices al mundo que tienes un espíritu libre, ya que tener un pelo largo y suelto expresa que tienes personalidad. Y no lo vamos a negar, es el estilo más cómodo que existe, pero eso sí, lucir desaliñado es una cosa, la actitud es otra. Nosotros te vamos a ayudar con el look».

Debes seguir unos sencillos pasos para hacer realidad ese pelo ligeramente despeinado y fácil de conseguir que necesitamos para nuestro día a día.

Secar y peinar. Una vez tengas el pelo húmedo, nos secamos el cabello con la toalla, pero dejándolo lo suficientemente húmedo para que nos de tiempo a peinarlo y secarlo con el aire. Una vez te hayas secado, peinas una raya en medio de la cabeza, separando en dos secciones, lado izquierdo y derecho.

Agua de Peinado. Una vez hayas dividido los mechones en dos secciones, vamos a pulverizar el producto a lo largo de las secciones. Peinado con las manos. Una vez hayas aplicado el Agua de Peinado en tus mechones, tienes que peinarte el cabello, pero sin peine.

Usa las manos, marca las ondas como más te guste y dale personalidad al cabello. Ya está listo el look grunge. Ahora recuerda que este estilo depende más de la actitud, para nada negativa como muchos piensas. Es de personas orgullosas y con mucha personalidad y elegancia.

Este estilo te permitirá salir de casa con un pelo que parece que puede conseguir peinarse a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, puedes hacer realidad ese sueño de seguir con una tendencia que triunfa en España este 2026. Volveremos al pasado y lo haremos de tal forma que conseguiremos un extra de buenas sensaciones, un buen aliado de los cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber cómo peinar un cabello que puede quedar a la última con el mínimo esfuerzo posible.