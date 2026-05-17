Resultado elecciones Andalucía 17 de mayo en Granada: votos y escaños del 17M

Este domingo 17 de mayo se han celebrado en Andalucía las elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados que formarán parte del Parlamento andaluz. En esta jornada electoral estaban llamados a votar casi siete millones de ciudadanos, entre residentes en la comunidad y españoles inscritos en el censo electoral en el extranjero. Los comicios decidirán la composición del parlamento autonómico y el futuro Gobierno regional.

Tras una intensa jornada electoral, los resultados en la provincia de Granada han sido los siguientes:

Así son las elecciones andaluzas

Las elecciones en Andalucía se rigen por un sistema de representación proporcional corregido, donde las ocho provincias actúan como circunscripciones electorales independientes. A cada una se le asigna un número mínimo de 8 diputados, mientras que los 45 restantes del total de 109 se distribuyen en función de la población de cada provincia. Una vez celebrada la votación, se aplica la Ley D’Hondt para repartir los escaños entre las candidaturas que hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en esa circunscripción específica, lo que favorece la estabilidad política, pero exige una barrera mínima para los partidos más pequeños.

Tras la constitución del Parlamento con los diputados electos, el proceso culmina con la investidura del presidente de la Junta. El candidato propuesto por la Presidencia del Parlamento debe someterse a una votación donde requiere mayoría absoluta (55 votos o más) en la primera vuelta. Si no la obtiene, se realiza una nueva votación 48 horas después, donde solo es necesaria una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Este mecanismo asegura que el poder ejecutivo emane directamente de la voluntad parlamentaria y de los pactos que los grupos puedan alcanzar tras las urnas.

Resultados de las anteriores elecciones

Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022 y supusieron un punto de inflexión en la política regional. En aquella cita, los ciudadanos andaluces eligieron a los diputados del Parlamento de Andalucía en un contexto marcado por el desgaste del anterior Gobierno socialista y el impulso de la candidatura del Partido Popular de Juanma Moreno.

El resultado de aquellos comicios otorgó al Partido Popular una victoria histórica, no sólo por ser la primera fuerza en votos y escaños, sino por alcanzar por primera vez la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. El PP logró 58 escaños, superando ampliamente la barrera necesaria para gobernar en solitario, lo que permitió a Juanma Moreno continuar al frente de la Junta de Andalucía sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE, liderado entonces por Juan Espadas, sufrió un importante retroceso y pasó a ser segunda fuerza política con 30 escaños, perdiendo gran parte de su peso institucional en comparación con legislaturas anteriores. Por su parte, Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados, mientras que la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el reparto con 5 y 2 escaños respectivamente, reflejando la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE.