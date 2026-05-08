Concejales de Vox en Sevilla: «Tenemos pruebas de que el PSOE aquí amaña las elecciones»

Los concejales de Vox en la provincia de Sevilla han elevado el tono de sus acusaciones contra el PSOE y aseguran disponer de pruebas de supuestas irregularidades electorales en distintos procesos celebrados en Andalucía durante los últimos años. Las declaraciones se producen en plena ofensiva política de Santiago Abascal contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de querer «condicionar» futuras citas electorales mediante políticas de nacionalización y voto exterior.

OKDIARIO entrevista en Dos Hermanas a los concejales sevillanos Adrián Trashorras y Fernando Rodríguez Galistelo, miembro de Acción Jurídica de Vox, quienes vinculan directamente sus denuncias locales con el discurso nacional mantenido por el líder de la formación. «Santiago Abascal lleva tiempo advirtiendo del riesgo de manipulación electoral por parte del Partido Socialista. Nosotros no hablamos solo de sospechas. Tenemos pruebas de situaciones irregulares que hemos vivido aquí, en Sevilla», sostienen.

Los dirigentes de Vox señalan varios episodios ocurridos en la provincia sevillana. Entre ellos, recuerdan que en las elecciones municipales de 2019 solicitaron un recuento en el que, según aseguran, detectaron «más de un centenar de votos» que inicialmente no habrían sido contabilizados para su partido.

Asimismo, hacen referencia a una investigación judicial en el municipio de Albaida del Aljarafe relacionada con presuntas irregularidades en el voto por correo. Vox se personó como acusación popular en una causa en la que se investigan supuestas compras de votos a cambio de ofertas de empleo municipal.

Los concejales también apuntaron a episodios ocurridos en Dos Hermanas. Según su relato, durante las municipales de 2019 llegaron a paralizar un recuento electoral tras detectar que una urna había sido «desprecintada antes de tiempo». Además, denunciaron que en las elecciones generales de 2023 localizaron en un colegio electoral a personas que, presuntamente, «introducían papeletas del PSOE», una situación que —afirman— obligó a intervenir a agentes policiales.

Las acusaciones contra el histórico bastión socialista

Vox puso especialmente el foco en Dos Hermanas, municipio históricamente vinculado al socialismo andaluz y antiguo feudo del ex alcalde Francisco Toscano, conocido como Kico Toscano, que gobernó la localidad durante casi cuatro décadas.

Los ediles de Vox cuestionan públicamente los reiterados resultados electorales obtenidos por el PSOE en el municipio y relacionaron ese poder territorial con el ascenso interno de Pedro Sánchez dentro del partido.

«Desde la operación de reconquista de la Secretaría General del PSOE en 2017, Dos Hermanas se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez frente al sector susanista», afirman. Según Vox, ese respaldo consolidó la influencia política del núcleo socialista nazareno dentro de Ferraz y posteriormente en el Gobierno.

En ese contexto, los concejales hacen alusión a Paco Salazar, dirigente socialista vinculado al entorno de Sánchez, contra quien Vox presentó en julio de 2025 una querella admitida a trámite por un juzgado sevillano. La formación sostiene que Salazar habría trabajado para Moncloa y para la estructura federal del PSOE mientras percibía un salario del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría realizado registros en dependencias municipales en el marco de la investigación. «Estamos en el kilómetro cero de la corrupción del PSOE», denunciaron los representantes de Vox.

El caso con los ERE y con María Jesús Montero

Vox recuerda los casos de corrupción, especialmente el caso de los ERE. Señalaron directamente a María Jesús Montero por haber formado parte de los gobiernos andaluces presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «El PSOE no aparta a quienes se ven envueltos en polémicas o irregularidades, sino que los promociona», aseguraron.

Además, critican la campaña política de la actual líder del PSOE andaluz en defensa de la sanidad pública y recordaron la polémica surgida en Andalucía por los protocolos de cribado del cáncer de mama aprobados durante su etapa como consejera de Salud.