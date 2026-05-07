Abascal dice que Sánchez «es capaz de provocar una epidemia» para «que no se hable de su corrupción»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez y ha dicho que le ve «capaz de provocar una epidemia» por aceptar que el crucero con hantavirus haga escala en las Islas Canarias, con tal de que «no se hable de la ciénaga de corrupción que preside». Abascal ha atendido a los medios en Almuñécar (Granada), donde ha destacado que el Gobierno «está pretendiendo sustituir a los españoles» y que Sánchez planea, mediante la regularización masiva, «robar las elecciones de 2027 haciendo que los nuevos nacionalizados voten».

«Se está juzgando estos días a la mafia de Sánchez, a Koldo y a Ábalos, es decir, a los que le llevaron al poder en Ferraz, y a los que le llevaron al Palacio de la Moncloa», ha comenzado el también presidente de Patriots, en una nueva visita a una localidad andaluza de cara a la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

«Lo más grave de Sánchez es que está pretendiendo sustituir a los españoles, ha traído dos millones y medio de extranjeros en dos años, pretende traer a millones más con regularizaciones masivas, con procesos de nacionalización que ya ha iniciado, porque pretende y planea robar las próximas elecciones de 2027 haciendo que los nuevos nacionalizados voten», ha añadido Abascal, criticando duramente la regularización de un Gobierno que, dice, «ha perdido la esperanza de que los españoles confíen en él».

Abascal se ha acordado también de Juanma Moreno, candidato del PP a la reelección en Andalucía, y ha dicho que es «un colaborador perfecto» de Sánchez ya que, en su opinión, «está dispuesto a seguir manteniendo menas y a traer más menas colaborando con el proceso de invasión migratoria que patrocina Pedro Sánchez».

Sobre el crucero del hantavirus, Abascal ha subrayado que Pedro Sánchez «no tiene ni un solo escrúpulo» y que «es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside». Además, ha resaltado que el presidente del Gobierno puede «abrazar cualquier tipo de guerra, de conflicto o de debate» sobre un crucero «con un virus mortífero al que se acoge ahora en España sin dar ninguna explicación a los canarios».

Además, el líder de Vox ha asegurado que el presidente del Gobierno lo hace «para que estemos hablando de eso y no de que Sánchez, según Koldo, pagó su carrera política con el dinero de la prostitución de su suegro».

Prioridad nacional

Sobre la prioridad nacional, Abascal ha incidido en que se trata de «un principio moral y patriótico» que no es exclusivo de Vox sino también de «la inmensa mayoría de los españoles» que confían en su partido o en otros, incluso de izquierdas, pero que «defienden el sentido común, de que los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria».

«Tenemos que ser los primeros en ser atendidos en nuestro propio suelo, es lógico, prioridad nacional para los marroquíes en Marruecos y para los españoles en España», ha añadido Santiago Abascal, quien ha querido, irónicamente, «agradecer la claridad» sobre este tema a Juanma Moreno, del que ha dicho que «se pone más cerca del Gobierno socialista y de Pedro Sánchez» que de Vox.