Abascal señala a Sánchez: «Toda España sabe que Ábalos no debería estar solo en el banquillo»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en Puente Genil (Córdoba), en plena campaña para las elecciones autonómicas de Andalucía, y ha recordado que José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, «no debería estar solo en el banquillo» del juicio del Tribunal Supremo, sino que «tendría que estar acompañado por Pedro Sánchez».

Abascal ha destacado que «toda España» sabe esto y que también Sánchez «debería haber acompañado» a su hermano y a su mujer, Begoña Gómez. El dirigente de la formación verde también ha destacado la figura del candidato de Vox en las próximas elecciones andaluzas, Manuel Gavira, por ser el único dispuesto «a enfrentarse de verdad» al PSOE de Pedro Sánchez y de una María Jesús Montero a la que ha señalado por presumir de «igualdad» mientras «han convertido en iguales» a las mujeres «ante las amenazas de los agresores sexuales».

«Estos días declaraba en el banquillo de los acusados José Luis Ábalos, que es el hombre que presentó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, y que era el hombre de confianza de Sánchez», ha iniciado Abascal en su declaración en Puente Genil. A continuación, el presidente de Vox ha subrayado que «toda España sabe que Ábalos no debería estar solo en el banquillo, que debería estar acompañado por Pedro Sánchez». «Igual que toda España sabe que Sánchez debería haber acompañado a su hermano y a su mujer», ha añadido.

Abascal ha resaltado que «pocos se atreven a decir» todo esto, debido a que «Sánchez tiene mucho poder» y, por ello, «demasiados tienen mucho miedo». Además, ha calificado de «comprensible» la situación, porque Pedro Sánchez «ha demostrado que no tiene límites y está incluso dispuesto a robar las próximas elecciones de 2027 con la alteración del censo electoral y el asalto de todas las instituciones del Estado».

«Precisamente por eso, la Junta de Andalucía y todos los gobiernos de España necesitan a gente que no tenga miedo para enfrentarse a Pedro Sánchez en todos los órdenes y a todas sus políticas que ha publicado durante tanto tiempo», ha declarado Abascal, que ha atacado al candidato del PP, Juanma Moreno, del que ha dicho que se «quiere convertir en colaborador» de Sánchez y que «comparte sus mismos criterios sobre la invasión migratoria y el proceso de regularización masiva».

Para ensalzar a Manuel Gavira, ha dicho que «no tiene ningún tipo de miedo para enfrentarse a Sánchez, a lo que representa, y para defender la prioridad nacional junto con la mayoría de la sociedad andaluza». Abascal ha pedido «candidatos sin miedo» y «elegir entre la continuidad del método Rajoy que no supone una enmienda en ninguno de los aspectos de las políticas socialistas o votar a alguien que esté dispuesto a enfrentarse de verdad a Pedro Sánchez».

La igualdad y la prioridad nacional

Santiago Abascal ha respondido a las preguntas de los medios y después de que OKDIARIO le recordara la intervención de María Jesús Montero, candidata del PSOE, en el debate electoral, ha dicho que «el PSOE y Montero apuestan realmente por la igualdad, muy especialmente por la igualdad de las mujeres, a las que han convertido en iguales ante las amenazas de los agresores sexuales, multiplicando desde que estos señores y señoras están en el Gobierno las violaciones por tres en España».

«Ese es el modo de defender la igualdad que tiene el PSOE. Contraponer la igualdad a la prioridad nacional es absurdo, porque nosotros lo que estamos reivindicando es que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional y que no haya ningún ciudadano español discriminado ante los extranjeros que acaban de llegar y que les pasan por delante en todos los procesos de acceso a las ayudas sociales y de ayuda al mercado de alquiler de vivienda pública», ha añadido, para zanjar asegurando que «los enemigos de la igualdad son precisamente los socialistas y Montero».