Abascal cambia de táctica frente a Moreno y da más peso a Gavira: «En Andalucía quieren un candidato propio»

Vox afronta las elecciones andaluzas con un cambio estratégico. A diferencia de lo ocurrido en Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde el protagonismo recayó casi exclusivamente en Santiago Abascal, el partido apuesta ahora por reforzar el papel de su candidato autonómico y su equipo para competir directamente con el PP.

El objetivo es claro: evidenciar que Vox cuenta con un liderazgo propio en Andalucía, encarnado en Manuel Gavira, y respaldado por una estructura sólida con ocho cabezas de lista provinciales con autonomía política. «En Andalucía quieren un candidato propio», señalan en Bambú, tras la experiencia con la ex diputada Macarena Olona.

Este enfoque se ha ido perfilando desde la precampaña. Gavira ha asumido un protagonismo inédito, participando en foros económicos y mediáticos de primer nivel (como Nueva Economía Forum o en Los Encuentros de Ser), consciente de que «el electorado andaluz valora especialmente el liderazgo cercano».

En ese contexto, el abogado gaditano ha intensificado su confrontación directa con el presidente andaluz, Juanma Moreno, replicando los cara a cara que ambos han mantenido durante la legislatura en el Parlamento autonómico. Así como su presencia en redes.

Abascal arropa al candidato en Andalucía

A diferencia de otras citas electorales, todos los candidatos provinciales de Vox disponen de agenda propia durante la campaña, con presencia en medios, encuentros sectoriales y actos junto a portavoces nacionales. La intención es reforzar la imagen de equipo capaz de gestionar, una de las principales críticas que Vox recibe desde Génova.

Además de dos pesos pesados, como el gerente nacional Javier Cortés (por Sevilla) y el ex secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso (por Almería), en Bambú quieren demostrar que hay cantera y equipo. Con el ex guardia civil Benito Morillo (por Jaén), el empresario Antonio Sevilla (por Málaga) y Rafael Segovia (por Huelva), con experiencia en el parlamento autonómico, y el estreno de Paula Badenelli (por Córdoba) y Beatriz Sánchez (por Granada), como cabezas de lista.

Andalucía se presenta, sin embargo, como un desafío complejo para la dirección nacional de Vox. En Bambú asumen que arrebatar la mayoría absoluta al PP será complicado. Fuentes internas señalan que Moreno “ha sabido mantener la estructura heredada del socialismo y cuenta con un aparato consolidado a su favor”. No en vano, el barón popular logró en junio de 2022 la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía, con un 43,13% de los votos y 58 escaños. Vox obtuvo el 13,46%, consolidándose como 3.ª fuerza política por detrás del PSOE y 14 escaños.

Desde la cúpula de Vox se interpreta que su apoyo en 2019 fue determinante para que Moreno alcanzara posteriormente esa mayoría. Por ello, el partido se fija como meta «volver a ser decisivo» en la agenda política andaluza para «traer el cambio no ha llegado con el PP».

Vox, la prioridad nacional y Moreno

Para lograrlo, Vox centrará buena parte de su discurso en la llamada «prioridad nacional», un asunto que consideran especialmente incómodo para el PP andaluz. La estrategia pasará por cuestionar la política migratoria de los populares y vincularla con problemas como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o el desempleo, ámbitos en los que Andalucía presenta cifras especialmente elevadas, donde la tasa de desempleo juvenil supera el 30% (duplicando la media de la Unión Europea).

La comunidad andaluza, la más poblada de España y una de las de mayor extensión territorial, será escenario de una intensa campaña para movilizar a los 6.812.861 electores. Santiago Abascal recorrerá la región a partir de la próxima semana con un ritmo similar al de otras campañas: actos diarios, visitas a varias provincias y especial atención al ámbito rural.

No obstante, en esta ocasión el mensaje interno es claro: Abascal acude a Andalucía para respaldar, no para eclipsar, a su candidato. Vox busca proyectar un tándem entre liderazgo nacional y autonómico que refuerce tanto la figura de Gavira como la del propio Abascal de cara a futuras elecciones generales. «No votéis a medias», repite habitualmente el líder del partido.