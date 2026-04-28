Vox ordena a sus concejales llevar la ‘prioridad nacional’ a los ayuntamientos para frenar los padrones ‘fake’

Vox lanza una ofensiva local en toda España para llevar a debate la prioridad nacional en todos los ayuntamientos y forzar al PP a posicionarse El partido liderado por Santiago Abascal aspira a que los pactos alcanzados con el Partido Popular en Extremadura y Aragón supongan un verdadero espaldarazo a la prioridad nacional en toda España.

En plena polémica por la legalidad de las medidas alcanzadas, la dirección nacional del partido ha ordenado a sus concejales defender mociones de forma «coordinada» en todos los ayuntamientos para impulsar esta medida y frenar el impacto de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez tras el Real Decreto aprobado el pasado 11 de marzo. Por ejemplo sólo un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Vox ha registrado mociones en más de 100 ayuntamientos donde tienen representación.

Según ha podido saber OKDIARIO, tras la firma del pacto en Extremadura, desde el cuartel general de Bambú se remitió a sus cargos municipales una iniciativa para trasladar el debate de la prioridad nacional a todos los ayuntamientos. El objetivo es doble: presionar al PP para que se posicione en cada territorio y retratarlo tanto a nivel nacional como autonómico, donde desde Bambú denuncian que Génova «ha torpedeado» los acuerdos.

La estrategia también busca evidenciar que existen «tantos PP como comunidades autónomas», en función de sus políticas territoriales, teniendo en cuenta que Vox ha encontrado un filón en mostrar las diferencias en materia de inmigración en la derecha. De hecho este martes, los de Abascal defienden una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, relativa al colapso sanitario para establecer el derecho prioritario de los españoles sobre la cual los populares deberán posicionarse.

Además, Vox presentará una iniciativa coordinada en todos los ayuntamientos centrándose en el informe de vulnerabilidad a fin de garantizar que su emisión se base «únicamente en hechos objetivamente acreditados, mediante una evaluación técnica completa con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas», ha adelantado la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. La formación aspira que se compruebe de «manera individualizada y sin automatismo».

Vox pone el foco en los padrones falsos

Desde Vox advierten de que a los «problemas de integración» se suma la «saturación de los servicios públicos» y una creciente «emergencia habitacional». En este contexto, el partido liderado por Santiago Abascal plantea endurecer el control del padrón municipal, al considerar que es la «llave de acceso» a la mayoría de ayudas públicas.

El certificado de empadronamiento acredita la residencia con independencia de la situación legal del solicitante, lo que, según expertos consultados por OKDIARIO, está favoreciendo un «crecimiento exponencial de padrones falsos», ya sea mediante identidades fraudulentas o domicilios ficticios. «Detectamos numerosos casos en los que la persona ni siquiera reside en España, pero accede a ayudas públicas», alertan fuentes del servicio público.

Exigencia de más control y choque con el PP

Ante esta situación, Vox exige dotar a los ayuntamientos de «instrumentos eficaces» para combatir el fraude. Además de los acuerdos en Aragón y Extremadura, en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana, dirigentes como José María Llanos o Isabel Pérez Moñino ya han anunciado iniciativas para exigir al PP medidas contra los padrones irregulares. Lo que indica será una ofensiva dirigida a todas las comunidades autónomas.

En Málaga, el grupo municipal de Vox se adelantó en marzo con una moción urgente en la Comisión de Economía y Hacienda para reforzar el control del padrón, especialmente en el acceso a vivienda protegida y ayudas municipales.»Se trata de un instrumento clave que determina el acceso a recursos públicos y debe reflejar fielmente la realidad residencial», señalan fuentes municipales, que proponen intensificar el cruce de datos con el Catastro o los consumos de suministros básicos.

El requisito de arraigo

Por el momento, Vox no ha unificado criterios a nivel nacional para endurecer el padrón. En parte se debe a las diferencias en los requisitos de arraigo entre comunidades autónomas. Sin embargo, los acuerdos en Extremadura y Aragón han fijado un mínimo de 10 años de residencia en España para acceder a determinadas ayudas en vivienda.

Este requisito también se aplicará en la Comunidad de Madrid con la futura Ley de Vivienda, a pesar de las críticas iniciales de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, según ha señalado el portavoz nacional del área, Carlos H. Quero.

El debate sobre prioridad nacional marcará también la campaña andaluza. El arranque de Vox será en Jaén, donde se espera que participe junto al candidato Manuel Gavira y Santiago Abascal, el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, quien defiende que es el «único sindicato que habla de prioridad nacional».