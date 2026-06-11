La prensa internacional comparte los mejores sitios en Cuenca para ver el eclipse del 12 de agosto: sastillos, miradores y otros sitios impresionantes

La fecha del próximo 12 de agosto va a ser de las que se recuerden para siempre en España, y es que ese día, durante unos minutos, el cielo va a cambiar por completo cuando el sol se oculte y muchos sean testigos de un eclipse solar que se va a poder ver en distintas partes del país, especialmente en Castilla-La Mancha y como no, en Cuenca.

El hecho de que Cuenca sea de los lugares más recomendados para no perderse el eclipse solar este verano no es casualidad ni una recomendación al azar, sino que tiene que ver con cómo pasa la llamada franja de totalidad por la península y con algo más sencillo de entender: el paisaje. Y es que, cuando empiezas a mirar mapas, informes y recomendaciones, ves que Cuenca se repite. Lo dicen expertos, lo recoge la prensa internacional y lo confirma cualquiera que conozca mínimamente la zona. Si hay que elegir un sitio, este es uno de los que están arriba del todo.

Los mejores lugares de Cuenca para ver el eclipse solar

Conviene recalcar que no estamos hablando de algo que ocurra cada verano y ni siquiera cada década. Un eclipse total visible desde la península no es algo frecuente, y este tiene además una particularidad que lo hace aún más especial ya que va a coincidir con el atardecer. Eso significa que el Sol estará muy bajo, casi tocando el horizonte, lo que cambia completamente la forma de verlo.

Así si deseas verlo y le preguntas a alguien que conozca Cuenca, lo primero que te va a decir es que mires hacia la Serranía. Y tiene sentido, ya que son zonas altas, abiertas, con muy poca contaminación lumínica y con ese tipo de horizontes que no encuentras en cualquier sitio.

Y uno de los nombres que más se repite es el Ventano del Diablo, que se trata de uno de los miradores más conocidos que tiene el cañón del Júcar que se abre delante y la vista hacia el horizonte es limpia, sin obstáculos. Ahora bien, también será uno de los puntos más concurridos, así que si alguien tiene pensado ir, más vale llegar con tiempo.

Otro clásico es la Ciudad Encantada. Aquí no sólo influye el paisaje, que ya de por sí es espectacular, sino la altura y la amplitud del terreno. Todo está bastante despejado, y eso para un eclipse al atardecer es clave. Luego están opciones menos evidentes, pero igual de interesantes como la Laguna de Uña, por ejemplo, que suele salir en las recomendaciones para quienes quieren evitar aglomeraciones. Es más tranquila, más accesible en algunos casos y permite vivir la experiencia de otra manera, sin tanta gente alrededor.

Castillos y zonas elevadas

No todo es naturaleza. Cuenca tiene muchos puntos elevados con historia, y algunos de ellos pueden ser igual de buenos para ver el eclipse. El Castillo de Belmonte es uno de los más llamativos. No sólo por la altura, que ayuda, sino por el entorno si bien en un lugar como este, viendo cómo se hace de noche en pleno atardecer, tiene algo especial que va más allá de lo puramente técnico.

También se habla bastante del entorno de Huete. No es el lugar más famoso, pero quienes lo conocen insisten en que tiene una posición muy buena y bastante menos saturación de gente. Al final, aquí entra también en juego lo que cada uno busque ya sea si prefieres un sitio icónico o uno más tranquilo.

¿Y si no quieres salir de la ciudad?

Porque no todo el mundo va a irse al monte. Y la buena noticia es que no hace falta. Dentro de la propia ciudad de Cuenca hay varios puntos que pueden funcionar muy bien. El Mirador del Castillo es probablemente el más claro. Está alto, tiene buena orientación y permite ver el horizonte sin demasiadas interferencias.

También la zona de la Hoz del Huécar puede dar bastante juego, sobre todo para quien quiera hacer fotos. No es lo mismo ver el eclipse en medio del campo que con las Casas Colgadas de fondo, y eso, para muchos, marca la diferencia.

Recomendaciones que es mejor no pasar por alto

Con todo esto, hay algo que se repite en las recomendaciones y que conviene no olvidar y es que hay que planificar ya que se espera mucha gente. Y eso significa tráfico, problemas para aparcar y miradores llenos mucho antes de la hora clave. Quien quiera un buen sitio tendrá que moverse pronto, incluso desde la mañana. También está el tema de la seguridad, que parece obvio pero no lo es tanto. Las gafas homologadas no son opcionales, sino que son obligadas y lo único que no puedes olvidar porque mirar al sol sin ellas puede ser un auténtico riesgo para tu vista.

Más allá de lo astronómico, lo que está claro es que Cuenca se va a llenar. Ya se está notando en reservas, en alojamientos y en la previsión de visitantes ya que en definitiva no es sólo ver un eclipse, sino que es todo lo que lo rodea y que hará que la experiencia sea mucho más espectacular.